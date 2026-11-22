Sonia Liebing (37) blickt heute kritisch auf eine Entscheidung aus ihrer Vergangenheit zurück. Während der Corona-Pandemie hatte sich die Schlagersängerin für eine Brustvergrößerung entschieden – ein Eingriff, den sie inzwischen bereut. Das verriet sie nun in einem Interview mit RTL. Dabei hatte sie sich vor der Operation eigentlich rundum wohl in ihrem Körper gefühlt. Weil ihr im Netz aber immer wieder entsprechende Anzeigen begegneten, entschied sie sich schließlich für eine günstige Operation. Ihr Umfeld war von Anfang an skeptisch: "Jeder war dagegen. Selbst mein Mann war dagegen." Später machte eines der Implantate Probleme. Sonia ließ sich daraufhin beide Implantate wieder entfernen. Heute nennt sie ihre damalige Entscheidung "total dumm" und nennt auch den Grund dafür: "Es war einfach die Langeweile." Ob sie sich noch einmal für eine Brustvergrößerung entscheiden würde? Ihre Antwort ist eindeutig: Sie würde das "niemals wieder" machen lassen.

Wegen ihrer eigenen schlechten Erfahrung wendet sich Sonia nun mit einem Appell an andere Frauen. Sie sollten so einen Schritt nicht überstürzt gehen und sich auch nicht von außen unter Druck setzen lassen. "Überlegt euch das zehn-, 15-mal. Holt euch noch eine dritte, vierte Meinung ein. Schaut noch mal in den Spiegel. Geht in euch", riet die Musikerin im Gespräch mit dem Sender eindringlich. Aus ihrer Erfahrung zieht Sonia heute eine klare Lehre: Vor einem kosmetischen Eingriff sollte man sich unbedingt mehrere fachliche Meinungen einholen. Außerdem empfiehlt sie, die eigenen Beweggründe kritisch zu hinterfragen und sich ausreichend Zeit für die Entscheidung zu nehmen. Bei ihr selbst hätten damals vor allem wiederkehrende Werbeanzeigen im Internet und schlichte Langeweile den Ausschlag für die Operation gegeben. Auf die Bedenken ihrer Familie hatte sie dagegen nicht gehört. Bei der Sängerin kam es nach dem Eingriff zu Komplikationen, und am Ende mussten die Implantate wieder herausgenommen werden.

Auch als Mutter beschäftigt Sonia das Thema Schönheitsideale und der damit verbundene Druck. Die Sängerin hat zwei Töchter und möchte ihnen einen möglichst natürlichen und selbstbewussten Umgang mit dem eigenen Aussehen vermitteln. Deshalb präsentiert sie sich in den sozialen Medien ganz bewusst auch ungeschminkt und zeigt ihren Followern nicht nur makellose Momentaufnahmen aus ihrem Alltag. Sie teilt mit ihnen auch ganz ungefilterte Momente. Wie sich viele Menschen auf Instagram makellos inszenieren, sieht die Schlagersängerin dagegen kritisch. "Das ist meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr, sehr, sehr viel Fake", sagte sie im Interview. Das gilt für sie auch für die eigene Plattform. Statt sich ausschließlich von ihrer glamourösen Seite zu zeigen, setzt Sonia online auch auf natürliche Einblicke in ihren Alltag. Mit diesem bewussten Umgang mit den sozialen Medien will sie ihren beiden Töchtern zeigen, dass man nicht immer perfekt aussehen muss.

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Imago Sonia Liebing, April 2025

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Getty Images Schlagersängerin Sonia Liebing, April 2023

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