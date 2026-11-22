Steht Serkan Yavuz (33) bald im australischen Busch vor der Kamera? Der Realitystar soll im Januar 2027 als Kandidat bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! an den Start gehen. Laut Bild gehört er zur Besetzung der 20. Staffel der RTL-Show. Damit würde Serkan zwei Frauen folgen, die in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen: seiner ehemaligen Ehefrau Samira Yavuz (32) und seiner früheren Affäre Eva Benetatou (34). Die beiden Damen bewohnten im vergangenen Jahr zur gleichen Zeit das Camp im australischen Dschungel, was vor allem für Samira keine einfache Zeit war. Trotz dieser Hürde hatte Samira es sogar bis ins Finale geschafft, wurde allerdings nur Vizekönigin. Serkans Teilnahme ist bisher nicht von ihm oder seinem Team bestätigt worden.

Die Jubiläumsstaffel wird erneut von Sonja Zietlow (58) und Jan Köppen (43) moderiert. RTL kündigte die kommende Ausgabe bereits als "längste Staffel ever" an. Wann genau es losgeht und wie viele Tage die Kandidaten im Camp verbringen werden, ist allerdings noch nicht bekannt. Die vergangene Staffel dauerte ganze 17 Tage an. Serkan wäre für das Abenteuer gut gerüstet. Er hat schon ein paar Formate hinter sich, in denen er nicht nur mental, sondern auch körperlich an seine Grenzen gekommen ist. Für "The Summit" bestieg er sogar einen Berg und gewann dort 478.000 Euro. Seinen Kampfgeist demonstrierte er außerdem schon bei Kampf der Realitystars. Die Show konnte er 2023 für sich entscheiden.

Kennengelernt hatten sich Serkan und Samira im Jahr 2021 bei Bachelor in Paradise. Aus der TV-Romanze wurde schnell eine Familie: Das Paar bekam zwei gemeinsame Töchter und gab sich 2023 das Jawort. Im Februar 2025 machte Samira dann nach knapp vier gemeinsamen Jahren die Trennung öffentlich. Nur kurze Zeit später wurde bekannt, dass Serkan eine Affäre mit Eva Benetatou gehabt hatte. Mittlerweile zeigen sich Samira und Serkan als eingespieltes Team, das sich wunderbar und ohne großes Drama um die gemeinsamen beiden Kinder kümmert. Immer wieder brodeln Gerüchte auf, dass die Gefühle zwischen den beiden wieder hochkochen – doch weder Samira noch Serkan haben das bisher bestätigt. Ob und wie sich die Vergangenheit des Paares in der kommenden Dschungelstaffel widerspiegeln wird, bleibt damit vorerst abzuwarten.

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Imago Serkan Yavuz, "The 50"-Kandidat von 2024

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RTL Samira Yavuz im Dschungelcamp 2026

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