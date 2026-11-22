Zwischen Vanessa Brahimi und Kevin Njie (30) kracht es auf dem Promihof! In der neunten Folge beobachten die beiden, wie Christian Lell (42) und Julia Römmelt (32) sich im Whirlpool näherkommen. Bei Vanessa löst der Anblick allerdings Zweifel aus. Schließlich verbindet Kevin und Julia eine intime Vergangenheit. Vanessa fragt sich, ob der Sportler mit seiner früheren Liebschaft tatsächlich abgeschlossen hat oder sich mit ihr nur von seinen Gefühlen ablenkt. Statt ihre Sorgen für sich zu behalten, spricht sie Kevin direkt darauf an. Dabei macht sie in der Sendung deutlich, wie unangenehm die Konstellation für sie ist: "Denkst du, das ist für mich leicht? Denkst du echt, ich finde das geil? Ihr hattet Sex, willst du mich verarschen?" Die gemeinsame Zeit auf dem Hof wird für Vanessa damit zunehmend zur emotionalen Belastung.

Warum sie die Situation beschäftigt, erklärt Vanessa auch in der Sendung: "Für mich ist die Situation mit Julia etwas schwierig, weil die waren mal verliebt, die waren mal intim, und sie ist ja jetzt hier präsent." Im Gespräch mit Kevin möchte sie deshalb wissen, woran sie ist. "Ich frage mich immer wieder, ob das Thema wirklich durch ist oder ob du das nur am Unterdrücken bist und lenkst dich mit mir davon ab", hält sie ihm vor. Kevin reagiert auf ihre Bedenken jedoch genervt und zeigt wenig Verständnis. "Ich find's gerade richtig schlimm, weil wir chillen, und du hast diese Gedanken", entgegnet das Model. Die erhoffte Klarheit bringt die Unterhaltung Vanessa damit nicht. Statt sich anzunähern, gehen die beiden weiter auf Abstand. Als Vanessa schließlich ankündigt, ins Bett zu gehen, verabschiedet Kevin sie lediglich mit einem knappen "Ja, tschüss".

Die Vorgeschichte zwischen Kevin und Julia beschäftigt Vanessa bereits seit einiger Zeit. Ihrer Darstellung zufolge waren die beiden früher ineinander verliebt und hatten ein intimes Verhältnis. Dass Julia inzwischen Christians Nähe sucht, räumt ihre Unsicherheit offenbar nicht aus. Während Julia und Christian im Whirlpool miteinander flirten, schauen sie immer wieder zu Kevin und Vanessa hinüber. Auch die beiden verfolgen aufmerksam, was im Wasser passiert. Dadurch bleiben die gegenseitigen Annäherungen an diesem Abend nicht unbeobachtet. Für Vanessa steht dabei vor allem die Frage im Raum, ob Kevin emotional wirklich frei für ihr Kennenlernen ist. Seine Reaktion auf ihre Zweifel führt allerdings zu keiner Klärung. Am Ende zieht sie sich allein zum Schlafen zurück, während zwischen ihr und Kevin eine angespannte Stimmung zurückbleibt. "Der Promihof" – neue Folgen donnerstags ab 22:15 Uhr bei RTL ZWEI und bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

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RTLZWEI Kevin Njie und Vanessa Brahimi bei "Der Promihof" 2026

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RTLZWEI Christian Lell und Julia Römmelt im Whirlpool bei "Der Bachelor"

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