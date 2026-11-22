Ein vorweihnachtlicher Familienausflug mit verblüffender Erkenntnis! Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben am Mittwoch zusammen mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) das Winter Wonderland im Londoner Hyde Park besucht. Wie der Daily Express berichtet, fiel den Augenzeugen vor Ort dabei vor allem eines auf: Die beiden Kinder sollen ihrem Vater zum Verwechseln ähnlich sehen. Sowohl Archie als auch Lilibet seien Harry wie aus dem Gesicht geschnitten. Die Familie verbrachte offenbar einen ausgelassenen Tag auf dem beliebten Weihnachtsmarkt. Fotos zeigen, wie Harry mit seinem Sohn in einem kleinen Auto über das Gelände fuhr. Meghan stand währenddessen mit ihrer Tochter in einer der Warteschlangen an. Für die Familie war es also ein Nachmittag zwischen Fahrgeschäften und Weihnachtsstimmung – und zwar mitten unter ganz normalen Besuchern.

Wie verblüffend die Ähnlichkeit sein soll, machte ein Augenzeuge gegenüber dem Daily Express deutlich: "Diese Kinder sind Harry wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten, besonders Archie. Er ist seine Mini-Ausgabe." Auch die Moderatorin Narinder Kaur griff die Beobachtungen auf X auf. "Wie süß, Harry und Meghan haben Archie und Lilibet mit ins Winter Wonderland im Hyde Park genommen! Schön, Meghan nach allem, was sie in letzter Zeit durchgemacht hat, lächeln zu sehen! Augenzeugen sagten, die Kinder seien das Ebenbild ihres Vaters", schrieb sie. Trotz ihrer berühmten Eltern wurden die beiden Kinder vor Ort kaum erkannt. Auch Harry und Meghan konnten sich anscheinend ganz entspannt unter die anderen Gäste mischen. Für manche Besucher gab es trotzdem einen kleinen Überraschungsmoment. "Es passiert nicht jeden Tag, dass man für eine Fahrt ansteht, sich nach rechts dreht und plötzlich Prinz Harry neben sich entdeckt", erzählte ein Augenzeuge dem Daily Express.

Ein weiterer Beobachter beschrieb den Tag gegenüber der Daily Mail als ganz gewöhnlichen Familienausflug. "Ich glaube nicht, dass viele Menschen überhaupt bemerkt haben, dass sie dort waren. Sie wurden weder bedrängt noch um Fotos gebeten. Sie sahen einfach wie eine normale Familie aus, die Spaß hat", erzählte er. Dass die Sussexes so unbehelligt blieben, dürfte ganz in ihrem Sinne gewesen sein. Harry und Meghan legen großen Wert darauf, die Privatsphäre ihrer Kinder zu schützen. Auf den Fotos, die sie veröffentlichen, sind Archie und Lilibet normalerweise nur von hinten oder von der Seite zu sehen. Das gilt auch für die neuen Bilder aus dem Winter Wonderland: Dort wurden die Gesichter der beiden Kinder unkenntlich gemacht. Ob die Kleinen ihrem Vater wirklich so ähnlich sehen, wissen damit vorerst nur die Besucher, die am Mittwoch im Hyde Park dabei waren.

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Instagram / meghan Prinz Harry mit seinen Kindern

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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