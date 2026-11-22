Wenn es nach Eilidh Hargreaves geht, soll König Charles III. (78) Platz für die nächste Generation freimachen. In einem Beitrag für The iPaper fordert die Autorin den Monarchen auf, zugunsten seines ältesten Sohnes Prinz William (44) abzudanken. "Er muss das Undenkbare in Betracht ziehen und abdanken", schreibt sie. Ihrer Einschätzung nach soll Charles dem Thronfolger und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (44) die Gelegenheit geben, die britische Monarchie zu retten. So könne das Vertrauen der Bevölkerung in die Krone wachsen. Der König solle "König William und Königin Catherine versuchen lassen", die Monarchie zu retten. Für sie ist der Prinz von Wales die entscheidende Figur für die Zukunft des Königshauses: "William ist sicherlich [Charles'] letzte Chance, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sich die Krone endgültig verändert hat."

Charles zeigt allerdings keinerlei Absicht, den Thron abzugeben. Seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. (†96) im September 2022 ist er König. Ein anonymer Insider will laut Closer U.K. wissen, warum der Monarch an seinem Amt festhält. Es gehe ihm nicht um sich selbst, sondern darum, seinen Sohn vor der enormen Belastung zu bewahren. "Die Leute, die Charles vorwerfen, aus Egoismus am Thron festzuhalten, liegen völlig daneben. In Wahrheit versucht er tatsächlich, William zu schützen. Er weiß, dass sein Sohn seinen eigenen Stempel aufdrücken möchte, aber er befürchtet auch, dass William nicht völlig begreift, worauf er sich einlässt", behauptete der Informant. Darum soll der König seinem ehrgeizigen Nachfolger eine eindringliche Warnung mit auf den Weg gegeben haben: "Sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst."

Seit seiner Thronbesteigung soll Charles stark unter den Anforderungen seines Amtes leiden. Hinzu kommen Probleme mit der Familie: Zum einen sorgt sein jüngerer Bruder Andrew Mountbatten-Windsor (66) für Negativschlagzeilen, zum anderen ist das Verhältnis zu seinem jüngeren Sohn Prinz Harry (42) angespannt. Der König möchte diese Bürden nicht einfach an William weiterreichen: "Charles selbst ist von all dem erschöpft, aber er sagt, er könne nicht einfach weggehen und William das ganze Chaos überlassen. Er findet nicht, dass das richtig wäre." William wolle die Monarchie mit eigenen Ideen modernisieren und sich als König profilieren. Laut der Quelle unterschätze er aber, wie anders sich Reformpläne anfühlen, wenn er selbst jede neue Krise bewältigen muss.

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