Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) könnten Großbritannien schon bald wieder den Rücken kehren. Zumindest hält die Royal-Expertin Alison Boshoff das für möglich: Die Daily-Mail-Redakteurin rechnet damit, dass das Paar das Land innerhalb des nächsten halben Jahres verlassen könnte. Das sei dann der Fall, wenn seine Pläne bis dahin nicht vorankommen. Erst im August waren die Sussexes zusammen mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach England gezogen. Mit dem Neuanfang sollen zwei große Ziele verbunden gewesen sein: eine Annäherung an die britische Königsfamilie und eine Dokumentation über Harrys verstorbene Mutter, Prinzessin Diana. Alison sieht derzeit aber offenbar keines der beiden Vorhaben auf einem guten Weg. Bei News Nation erklärte sie: "Ich würde dem wahrscheinlich einen Zeitrahmen von sechs Monaten geben, wenn sich bis dahin nichts ändert." Damit handelt es sich jedoch lediglich um die Einschätzung der Spezialistin. Harry und Meghan selbst haben weder angekündigt, das Land nach Ablauf dieser Frist verlassen zu wollen, noch Alisons Aussage bestätigt. Auch konkrete Anzeichen dafür, dass die Sussexes bereits einen erneuten Umzug planen, werden in dem Bericht nicht genannt.

Damit die Familie bleibt, müsste es nach Ansicht der Journalistin bei einem der beiden Projekte "wirklich bedeutende Fortschritte" geben. Gemeint ist entweder die Versöhnung mit den Royals oder die geplante Doku über Prinzessin Diana (†36). Sollte das nicht passieren, werde jemand den britischen Neustart der Sussexes beenden, schätzte sie gegenüber dem Newsportal ein. Harry selbst hatte sich nach seiner Rückkehr bislang sehr zufrieden mit dem Leben in seiner Heimat gezeigt. Es sei "großartig", wieder da zu sein, betonte der Prinz. Zudem sei er "bereit zu dienen". Das gelte sowohl für eine mögliche Rückkehr in den Militärdienst als auch für seine Rolle innerhalb der Königsfamilie. Auch über seine Kinder hatte der Herzog von Sussex Positives zu berichten: Die beiden Kinder seien an ihrer Schule in Großbritannien "glücklich". Ob und wie weit die Gespräche über eine familiäre Annäherung oder das Filmprojekt inzwischen fortgeschritten sind, ist nicht bekannt. Ebenso gibt es derzeit keine bestätigte Information darüber, dass Harry und Meghan ihre Zukunft wieder außerhalb Großbritanniens planen.

Schon vor zwei Monaten hatte es Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach Montecito gegeben. Damals hatte Daily Mail allerdings einen anderen möglichen Auslöser genannt: die ungeklärte Frage nach staatlichem Polizeischutz. Ein anonymer Vertrauter hatte Harrys Verbleib in Großbritannien davon abhängig gemacht. "Wenn er ihn nicht bekommt, wird er meiner Einschätzung nach endgültig nach Montecito zurückkehren, und das könnte bereits in den Halbjahresferien sein", hatte er erklärt. Gemeint waren die damaligen Oktoberferien. Bestätigt hatten Harry und Meghan solche Abreisepläne nicht. Im Mittelpunkt hatte damals eine Prüfung durch das zuständige Sicherheitsgremium RAVEC gestanden. Für Harry und Meghan war getrennt untersucht worden, welcher Schutz ihnen aufgrund ihrer jeweiligen Gefährdungslage zustand. Wie stark Sicherheitsfragen den Familienalltag beeinflusst hatten, hatte unterdessen das Magazin People berichtet: Archie und Lilibet hätten ihre britische Schule bereits nach zwei Tagen wieder wechseln müssen. Der lange Schulweg von den Cotswolds und der dichte Verkehr hätten das private Sicherheitsteam vor Schwierigkeiten gestellt. Meghan war dem Bericht zufolge bei den Kindern geblieben, um ihnen beim Einleben zu helfen.

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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