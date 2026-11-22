Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben offenbar nur noch eine einzige Chance, den tiefen Graben zur britischen Königsfamilie zu überwinden. Davon ist zumindest die Royal-Kolumnistin Carole Malone überzeugt. Im Podcast "Royals Unscripted" des Daily Express sprach sie jetzt darüber, was das Paar ihrer Meinung nach tun müsste: sich bei der gesamten Familie entschuldigen. Hintergrund ihrer Einschätzung ist die Rückkehr der Sussexes nach Großbritannien. Dort haben sie sich ausgerechnet in direkter Nachbarschaft zu William (44) und Kate (44) niedergelassen. Eine Garantie für ein Happy End gibt es laut Carole aber selbst mit einer Entschuldigung nicht: "Ich denke, das Einzige, was möglicherweise helfen könnte – und ich sage nicht, dass es die Beziehung wieder in Ordnung bringen würde –, wäre, wenn Harry und Meghan sich umfassend bei den Royals als Familie entschuldigen würden." Die Expertin rückt hier besonders zwei Familienmitglieder in den Vordergrund: "Vor allem aber bei seinem Bruder und dessen Frau Kate, denn sie werden irgendwann in der Zukunft das Sagen haben. Ich bin nicht sicher, ob irgendetwas Geringeres ausreichen würde."

Für William könnte eine solche Geste nach Ansicht von Carole inzwischen ohnehin zu spät kommen. Noch sei König Charles (78) ein mäßigender Einfluss, der sich eine Aussöhnung mit seinem jüngeren Sohn wünsche, erklärt die Kolumnistin. Spätestens als König werde William das Verhalten seines Bruders und seiner Schwägerin aber nicht länger hinnehmen. Das gelte vor allem dann, wenn die beiden weiterhin wie arbeitende Royals auftreten – eine Rolle, die sie 2020 aufgegeben hatten. Die Kolumnistin nimmt dabei kein Blatt vor den Mund: "Wenn der König nicht diesen Einfluss hätte und sich nicht mit Harry versöhnen wollte, wovon ich ausgehe, würde William die beiden meiner Meinung nach aus dem Land vertreiben lassen, wenn er könnte – er wird sie nicht dulden, wenn er König ist." Das Verhältnis der Brüder gilt seit Jahren als belastet. Bereits 2018 soll William Harry geraten haben, die Beziehung mit Meghan nicht zu überstürzen. Harry fasste das als Versuch auf, die Romanze zu zerstören. Das Interview mit Oprah 2021, die Netflix-Dokuserie 2022 und Harrys Memoiren "Spare" 2023 heizten den Konflikt weiter an.

Durch die neue Nähe in Großbritannien rückt neben dem Bruderzwist auch das angespannte Verhältnis zwischen Meghan und Kate wieder in den Fokus. Die frühere Schauspielerin soll grundsätzlich daran interessiert sein, die Beziehung zu ihrer Schwägerin zu verbessern. Um eine Annäherung bitten oder ihren Stolz aufgeben wolle sie dafür allerdings nicht. Damit stehen sich die bislang bekannt gewordenen Bedingungen beider Seiten gegenüber. Der Ball liegt nach Ansicht der Expertin aber klar bei den Sussexes. Harry und Meghan sind verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder: Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5). William lebt mit Kate und ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis als Thronfolgerfamilie in Großbritannien. Nachbarn sind die beiden Familien nun also schon – ob sie auch wieder als Familie zusammenfinden, bleibt abzuwarten.

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Getty Images Das Paar besucht einen Scar Tree Walk in Melbourne während seines viertägigen Australienbesuchs

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

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