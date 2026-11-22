Claire Sweeney hat im Dschungelcamp ein pikantes Detail aus ihrer gemeinsamen Bühnenzeit mit Patrick Swayze (†57) verraten. Die Schauspielerin stand 2006 mit dem 2009 verstorbenen Hollywoodstar für das Musical "Guys and Dolls" im Londoner West End auf der Bühne. Ihre Rollen sahen vor, dass sie sich Abend für Abend vor Publikum küssen mussten. Wie sie nun am Lagerfeuer von "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!" erzählte, ging sie dabei offenbar voll und ganz in ihrer Rolle auf. Manchmal habe sie die Momente mit dem Schauspieler sogar richtig genossen und die Zuschauer im Saal einfach ausgeblendet. "Ich will nicht lügen, an manchen Abenden tat ich so, als würde niemand zusehen", gestand Claire in der Show und sorgte damit bei ihren Mitcampern für neugierige Nachfragen. Die leidenschaftlichen Bühnenmomente scheinen ihr damit auch rund zwei Jahrzehnte später noch gut in Erinnerung geblieben zu sein.

Auf die Frage, wie sich ein Kuss mit Patrick angefühlt habe, geriet Claire weiter ins Schwärmen. "Oh, er war reizend, absolut reizend", erklärte sie. Als Campkollegin Leomie Anderson dann wissen wollte, ob die Küsse vorher geprobt worden seien, sorgte Claire mit einer witzigen Antwort für Gelächter: "Ich führte ihn zum Essen aus und knutschte mit ihm herum!" Damit war die Neugier in der Runde jedoch noch längst nicht gestillt. Vor allem Joanna Page (49), die von Patrick sichtlich beeindruckt war, wollte es ganz genau wissen und bohrte immer weiter nach. Schließlich plauderte Claire sogar Einzelheiten darüber aus, wie der Schauspieler beim Küssen seine Zunge eingesetzt habe. Dass sich die beiden in der Inszenierung so vertraut zeigen mussten, gehörte zu ihren Figuren: In dem Stück verkörperte Claire die Nachtclubsängerin Miss Adelaide, während Patrick in die Rolle ihres langjährigen Verlobten Nathan Detroit schlüpfte.

Claires Geständnis brachte die Campbewohner dazu, sich über intime Szenen vor der Kamera auszutauschen und darüber, wie herausfordernd diese sein können. Joanna erklärte in "I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!", dass ihr natürlich wirkende, sexy Küsse vor der Kamera besonders schwerfielen. Dabei gehe ihr nämlich durch den Kopf, dass die Zuschauer zu Hause daraus ableiten könnten, wie sie privat küsst. Außerdem erinnerte sie sich an das Finale von "Gavin & Stacey". Auf Anweisung von James Corden (48) habe sie Mathew Horne unerwartet so kräftig auf den Hintern geschlagen, dass es wie ein Schuss geknallt habe. Danach hätten beide lachen müssen. Claire wiederum erzählte von ihrer Zusammenarbeit mit einer Intimitätskoordination bei "Coronation Street". Weil sie ihre Szenen sehr ausdrucksstark spiele, habe man sie dort gebeten, keine entsprechenden Geräusche zu machen. Als Begründung sei ihr die frühe Sendezeit der Soap genannt worden: "Coronation Street" werde schließlich bereits um 19:30 Uhr ausgestrahlt.

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Imago Claire Sweeney und Patrick Swayze bei der Afterparty zum Ensemblewechsel von "Guys & Dolls" am 7. August 2006 in London

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Imago Claire Sweeney und Patrick Swayze beim Fototermin für die neue Besetzung von "Guys & Dolls" in London am 5. Juni 2006

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