Jamie Dornan (44) hat durch seine Rolle als Vater dreier Töchter eine ganz besondere Lektion gelernt. Der Schauspieler ist mit der Musikerin Amelia Warner (44) verheiratet, mit der er drei gemeinsame Töchter hat. Im November 2013 kam ihre älteste Tochter Dulcie zur Welt. Anfang 2016 folgte Elva, bevor das Paar Anfang 2019 mit der Geburt von Alberta sein Familienglück komplett machte. In einer aktuellen Folge von "The Drew Barrymore Show" sprach der Schauspieler offen darüber, was ihm der Familienalltag mit seinen Mädchen beigebracht hat. Gemeinsam mit seinem "12 12 12"-Co-Star Anthony Mackie (48) nahm er bei Gastgeberin Drew Barrymore (51) Platz. Dabei gewährte der "Fifty Shades of Grey"-Star nicht nur Einblicke in sein Privatleben, sondern hatte auch einen klaren Tipp für andere Väter parat. Seine wichtigste Erkenntnis: Wer Töchter großzieht, sollte ihnen vor allem aufmerksam zuhören.

Schließlich habe jedes Kind eine eigene Persönlichkeit. Deshalb reagiere es auch ganz unterschiedlich auf Regeln, Botschaften und die Erziehung im Allgemeinen. "Hört einfach zu, hört ihnen zu. Sie sind alle so unterschiedlich", riet Jamie in der Talkshow allen Vätern, die in einer ähnlichen Situation sind wie er. Ein Patentrezept für die perfekte Erziehung gibt es nach Ansicht des Schauspielers nicht. "Ich glaube wirklich, dass man als Elternteil so oft versucht, es nach dem Prinzip 'eine Lösung für alle' zu machen. Aber Erziehung funktioniert nicht nach dem Prinzip 'eine Größe passt allen'. Alle drei unserer Mädchen haben so unterschiedliche Persönlichkeiten", erklärte Jamie in der Sendung. Als Mutter oder Vater müsse man daher bemerken, wenn ein Kind anders auf eine Aussage reagiert. Anschließend gelte es, herauszufinden, was genau dahintersteckt. Seine Töchter befänden sich schließlich in ganz verschiedenen Lebensphasen und beschäftigten sich jeweils mit anderen Themen.

Leicht sei das Zuhören allerdings nicht immer, gab der Familienvater zu. Besonders herausfordernd werde es, wenn die Kinder eine andere Haltung vertreten als man selbst. Trotzdem müsse man ihre Sichtweise berücksichtigen, um gemeinsam einen angemessenen Weg zu finden und weiterzukommen. Auch generell sei der Alltag mit drei Mädchen nicht immer einfach, das verheimlicht der Schauspieler keinesfalls. Mit seiner Rolle hadert er deshalb aber nicht – ganz im Gegenteil. "Es ist nichts für schwache Nerven, so viel kann ich sagen. Aber hört zu, ich kenne es nicht anders. Ich bin ein Mädchenvater, ich wurde dazu geboren, ein Mädchenvater zu sein", erzählte Jamie bei Drew. Weiter fügte er hinzu: "Das ist mein Ding, dafür soll ich hier sein, denke ich."

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Getty Images Jamie Dornan bei den Into Film Awards 2024 im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Jamie Dornan mit seiner Ehefrau Amelia Warner

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