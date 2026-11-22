Christopher Lloyd (88) und Michael J. Fox (65) verbindet weit mehr als nur Filmgeschichte. Bei der Veranstaltung "A Funny Thing Happened on the Way to Cure Parkinson's" der Michael J. Fox Foundation fand der Schauspieler rührende Worte, als er über seinen langjährigen Kollegen sprach. Kennengelernt hatten sich die beiden bei den Dreharbeiten zum Zeitreiseklassiker Zurück in die Zukunft aus dem Jahr 1985. Seit mehr als vier Jahrzehnten pflegen die beiden eine Freundschaft. In seiner Rede fand Christopher bewegende Worte für diese besondere Freundschaft: "Wir haben bei 'Zurück in die Zukunft', der Trilogie, irgendwie zueinandergefunden, und es hat eigentlich nie aufgehört. Es geht einfach immer weiter, und es ist eine Art lebenslange Liebe."

Auch das Wiedersehen an diesem Abend kommentierte er voller Zuneigung: "Es ist wundervoll, genauso wie es wundervoll ist, heute Abend hier zu sein und wieder zusammenzukommen." Als Emmett "Doc" Brown und Marty McFly waren Christopher und Michael in allen drei Teilen der Sci-Fi-Reihe zusammen auf der Leinwand zu sehen. Ihre enge Freundschaft entwickelte sich allerdings nicht über Nacht. Laut Michael wurde ihre Beziehung vor allem beim Dreh zum dritten und letzten Film im Jahr 1990 vertrauter. "Chris ist ein großartiger Kerl. Er ist sehr rätselhaft. Ich brauchte ein paar Filme, um ihn kennenzulernen", offenbarte er 2023 beim Sundance Film Festival gegenüber Variety. "Bei 'Zurück in die Zukunft III' fanden wir auf eine Weise zueinander, wie es bei den anderen Filmen nicht der Fall gewesen war. Ich erkannte, wie sehr er die Schauspielerei liebte. Das hatte ich vorher nie verstanden."

Wie herzlich der Umgang der beiden bis heute ist, zeigte sich zuletzt auch an Christophers 88. Geburtstag im Oktober. Michael ließ es sich nicht nehmen, seinem Freund auf Instagram zu gratulieren: "Großer Scott, du bist 88! Das ist echt heftiger Scheiß, ich liebe dich!" Sein Kumpel erwiderte die liebevolle Botschaft prompt und schrieb: "Wir sind wirklich zeitlos. Ich liebe dich, mein Freund." Dass Christophers Lebensweg jedoch nicht nur von herzlichen Freundschaften geprägt ist, hat der Schauspieler in seinem Buch "In My Own Time: A Memoir" offenbart. Dort spricht der Schauspieler erstmals offen über seine jahrelange Abhängigkeit von Kokain und Alkohol.

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Getty Images Christopher Lloyd und Michael J. Fox, Schauspieler

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ActionPress "Zurück in die Zukunft"-Filmplakat von 1989

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