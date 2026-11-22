Robert Pattinson (40) soll schon bald nicht mehr als Batman zu sehen sein. Wie The Sun berichtet, soll der Schauspieler die Rolle nach dem zweiten Film abgeben, um sich ganz auf seine neue Aufgabe als James Bond zu konzentrieren. Eigentlich hatte Warner Bros. den Briten als Bruce Wayne für die gesamte Batman-Trilogie von Regisseur Matt Reeves (60) eingeplant. Hinter den Kulissen soll deshalb ein regelrechter Machtkampf zwischen Warner Bros. und Amazon MGM entbrannt sein. Amazon habe angeblich sogar versucht, Robert vorzeitig von den Dreharbeiten zu "The Batman: Part II" zu entbinden, die bereits seit Juli laufen. Warner Bros. soll diesem Vorstoß jedoch eine klare Absage erteilt haben. Zugleich bestehe offenbar die Hoffnung, die Dreharbeiten möglichst schnell abzuschließen, damit er danach als 007 vor der Kamera stehen kann. Die Fortsetzung soll im Februar 2028 in die Kinos kommen. Für den dritten und letzten Teil werde die Rolle des dunklen Ritters dem Bericht zufolge neu besetzt.

Laut einem Insider war Amazon von Anfang an klar, dass der Schauspieler noch mit dem Superheldenfilm beschäftigt ist. "Als sie Rob unter Vertrag nahmen, wussten sie, dass er an diesem Film arbeitet. Es gab Gespräche darüber, ob man Rob möglicherweise aus dem Film herausholen könnte, obwohl bereits so viel gedreht worden war", verriet die Quelle gegenüber The Sun. Doch Warner Bros. habe sich darauf nicht eingelassen: "Letztendlich wurde klargestellt, dass diese Option nicht zur Debatte stand. Also wird er weiterdrehen, aber sie hoffen, dass es schnell abgeschlossen werden kann, damit er zu 007 wechseln kann." Robert's Abschied vom Batman-Franchise sei dennoch besiegelt. "Rob wird allerdings für einen dritten Film nicht als Batman zurückkehren. Das ist beschlossene Sache. Die Rolle wird neu besetzt. Wenn alles gut läuft, wird Rob wahrscheinlich für möglicherweise drei Filme Bond bleiben", hieß es weiter. Die Produzenten hätten sich dem Bericht zufolge zunächst vier Filme gewünscht. Andere Kandidaten seien dazu bereit gewesen. Amazon habe Robert schließlich aber eine kürzere Vereinbarung ermöglicht.

Mit langjährigen Filmreihen kennt sich Robert bestens aus: Mit 21 Jahren wurde er als Vampir Edward Cullen in Twilight besetzt. Später sprach er laut Daily Mail offen über die Schattenseiten der vierjährigen Verpflichtung an das Franchise. Als 007 könnte er aufgrund der üblichen Pausen zwischen den einzelnen Filmen nun sogar fast ein Jahrzehnt lang an die Rolle gebunden sein. Nach der Bond-Bekanntgabe zeigte sich der Schauspieler am Freitagabend erstmals wieder in der Öffentlichkeit. Bei einer Vorführung von Die Odyssee am Leicester Square stand er gemeinsam mit seinen Co-Stars auf der Bühne, darunter Tom Holland (30) und Himesh Patel. Moderatorin Edith Bowman ließ es sich nicht nehmen, ihm vor dem applaudierenden Publikum zu gratulieren. "Herzlichen Glückwunsch, ich bin sicher, ich spreche für alle im Raum. Unser neuer Bond", sagte sie laut Daily Mail. Robert senkte bescheiden den Kopf und antwortete nur knapp: "Danke."

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Getty Images Robert Pattinson besucht die Vorführung von "Primetime" bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Collection Christophel / ActionPress Robert Pattinson in "The Batman"

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