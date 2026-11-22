Prinz Harry (42) hat sich in der Backstube eingefunden: In der ITV-Frühstückssendung "This Morning" stand der Royal jetzt neben dem englischen Starkoch Phil Vickery am Küchentresen und half ihm, einen Weihnachtskuchen zuzubereiten. Einen Prinzen beim Backen bekommt man nur selten zu sehen, deshalb fiel der Auftritt vielen Zuschauern sofort auf. Auch die Moderatoren Dermot O'Leary (53) und Alison Hammond waren bei der festlichen Backaktion dabei. Ein echter Profi am Ofen ist Harry nach eigener Aussage allerdings nicht. In seiner Familie hätten vor allem seine Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) Spaß am Backen. Die beiden seien große Fans der Sendung "The Great British Bake Off", erzählte er in der Show. Auf die Frage, wie häufig er selbst in der Küche aktiv werde, gesteht er bei "This Morning": "Nicht so viel wie die Kinder. Ich mag es, zuzusehen." Für seinen TV-Auftritt wagt sich der Herzog von Sussex nun trotzdem an das Weihnachtsgebäck.

Beim Weihnachtsessen überlässt Harry das Kochen anderen. Als er gefragt wurde, wer an den Feiertagen in der Küche steht, nannte er seine Frau Herzogin Meghan (45) und ihre Mutter Doria Ragland. "Meine Ehefrau ist sehr geschickt in der Küche, und meine Schwiegermutter auch. Also überlasse ich das den beiden", erklärte er bei "This Morning". Was auf den Tisch kommen könnte, verriet er auch: Gumbo oder Truthahn seien denkbar. Für Harry, Meghan, Archie und Lilibet ist es laut der Sendung ihr erstes Weihnachtsfest in England, seit sie wenige Monate zuvor aus ihrer Wahlheimat USA nach Großbritannien zurückgekehrt sind. In der Küche scheint die Rollenverteilung zumindest schon geklärt zu sein.

Ganz ohne Alkohol ging es in der Fernsehküche nicht: Phil Vickery brachte Harry, Dermot und Alison dazu, zusammen einen Shot Whisky zu trinken. Der Starkoch hatte dazu auch eine passende Geschichte, die ihn mit Harrys Familie verbindet. Harrys Urgroßmutter, die Queen Mum (†101), habe ihm einmal ein Kuchenrezept überlassen. Für dieses Rezept werde ein ganz bestimmter Whisky gebraucht. Die Begegnung mit der Königinmutter und das besondere Rezept habe er bis heute nicht vergessen, erzählte Phil. Passend dazu wird der Whisky bei dem weihnachtlichen Auftritt nicht nur für das Gebäck hervorgeholt, sondern auch gemeinsam probiert. Wer Harrys seltenen Einsatz als Weihnachtsbäcker sehen möchte, findet hier den Ausschnitt aus der Sendung.

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