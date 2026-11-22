Julianne Hough (38) hat bei der Baby2Baby-Gala in Los Angeles bewiesen, dass ein glamouröser Auftritt durchaus seinen Preis haben kann. Die Tänzerin erschien in einer auffälligen roten Tüllrobe zu dem Event, bei dem zahlreiche Stars über den roten Teppich schritten. Besonders ins Auge fiel dabei ein riesiger Diamantohrring an ihrem rechten Ohr. Dass das funkelnde Schmuckstück einiges auf die Waage brachte, schien allerdings auch seine Trägerin zu spüren. Noch bevor sie sich auf den Weg zur Gala machte, meldete sich Julianne frisch gestylt bei ihren Instagram-Followern, wie Hello! berichtete. Mit einem scherzhaften Kommentar machte sie auf das Gewicht des Ohrrings aufmerksam: "Mein Ohrläppchen fällt gleich ab", schrieb sie. So bekamen ihre Fans auch einen kleinen Einblick in die weniger bequeme Seite ihres glamourösen Looks.

So schlimm, wie Julianne zunächst befürchtet hatte, kam es letztlich aber nicht. Der Diamantohrring hielt den gesamten Abend über sicher an seinem Platz und auch ihr Ohrläppchen überstand den Gala-Auftritt unbeschadet. Die Tänzerin ließ sich von dem schweren Schmuckstück ohnehin nicht die Stimmung verderben. Im Laufe des Abends teilte sie weitere Eindrücke der Veranstaltung mit ihren Instagram-Followern. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie sie ausgelassen mit anderen prominenten Gästen auf der Tanzfläche feiert. In ihrer roten Tüllrobe wirbelt Julianne gut gelaunt über das Parkett. Der auffällige Ohrschmuck hielt sie also keineswegs davon ab, das Event in vollen Zügen zu genießen.

Juliannes Gespür für Mode hat sich im Laufe der Zeit verändert. Einige ihrer früheren Outfits sieht die ehemalige Dancing with the Stars-Profitänzerin, die unlängst mit ihrem Bruder Derek (41) übers Parkett fegte, heute mit anderen Augen. In einem Interview mit Cosmopolitan verriet sie, dass sie erst im Laufe der Zeit ein richtiges Gespür für Mode entwickelt habe. Die Ratschläge, die sie als junge Frau bekam, bezeichnete sie rückblickend als "schrecklich". So sei ihr damals beispielsweise geraten worden, Streifen niemals mit anderen Mustern zu kombinieren. Auch Socken zu Sandalen galten als absolutes No-Go. Diese strengen Modevorschriften sieht Julianne inzwischen also kritisch.

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Getty Images Julianne Hough besucht die Baby2Baby-Gala 2026 im Pacific Design Center in West Hollywood

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Getty Images Julianne und Derek Hough im Dezember 2019 in Los Angeles

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