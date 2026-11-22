Nach ihrer kräftezehrenden Bergtour im Rahmen der Three Peaks Challenge erwartet Prinzessin Kate (44) am Ziel ein ganz besonderer Empfang: Dort warten bereits ihr Ehemann Prinz William (44) und die drei gemeinsamen Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) auf sie. Der jüngst auf Instagram veröffentlichte Trailer zu Kates neuer Dokumentation "Heal" zeigt die Szene. Besonders rührend ist der Moment mit ihrem ältesten Sohn. George wirkt sichtlich bewegt, als seine Mutter ihn in die Arme schließt und ihm zärtlich einen Kuss auf die Wange gibt.

Zuvor hatte die Prinzessin eine echte Mammutaufgabe gemeistert. Im Zuge der Three Peaks Challenge bestieg sie die jeweils höchsten Berge Schottlands, Englands und von Wales. Mit diesem sportlichen Einsatz unterstützt sie die Royal Marsden Cancer Charity. Doch nicht nur George freut sich über die Rückkehr seiner Mutter. Auch das Wiedersehen mit ihren beiden jüngeren Kindern fällt äußerst herzlich aus: Charlotte umarmt Kate fest, Louis greift hingegen sofort nach der Hand seiner Mama.

So viel Zuneigung bekommen Fans bei den Royals selten zu sehen. Der 30-minütige Film soll am 29. November erscheinen. Darin können die Zuschauer die Prinzessin nicht nur bei ihrer sportlichen Herausforderung begleiten. Die Doku gibt auch Einblicke in ihren ganz persönlichen Weg nach ihrer Krebserkrankung. In "Heal" stehen allerdings nicht nur ihre eigenen Erlebnisse im Fokus. Die Dokumentation stellt auch andere Menschen vor, die mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben.

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz George an seinem ersten Schultag am Eton College

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Getty Images Ankunft der britischen Royals zu den Commonwealth Games 2026 in Glasgow

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