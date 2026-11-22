Mit großen schwarzen Kopfhörern auf den Ohren trotzte eine rüstige Rentnerin beim Tokio Hotel-Konzert den Dezibelwellen – und es war keine Geringere als Erna Klum (82). Die Mutter von Topmodel Heidi Klum (53) besuchte zusammen mit ihrer Tochter einen Auftritt der Band, in der ihr Schwiegersohn Tom Kaulitz (37) Gitarre spielt. Am Donnerstagnachmittag zeigte Heidi in ihrer Instagram-Story Eindrücke von dem besonderen Mutter-Tochter-Ausflug. Im ersten Clip ist Erna beim Soundcheck zu sehen, wo sie bereits Kopfhörer trägt, die Augen schließt und der Musik konzentriert zuhört. "Soundcheck mit Mama", schrieb Heidi zu der Aufnahme und setzte ein rotes Herz sowie ein Emoji mit Herzchenaugen dahinter. Auch mitten im laufenden Konzert behielt Erna die Kopfhörer auf und genoss die Show. Wo genau die Videos entstanden sind, verriet die Blondine nicht – vermutlich stammen sie aber vom Tourstopp in Düsseldorf, unweit von Heidis Heimatstadt Bergisch Gladbach.

Für den Abend hatte sich Erna richtig herausgeputzt und trug zum Soundcheck sowie zum anschließenden Konzert ein schwarzes Glitzertop und eine schwarze Lederjacke. Beim Make-up setzte sie auf einen dezenten Look, während ihr knallroter Nagellack und eine Kette mit einem großen grünen Stein peppige Farbakzente setzten. Für Heidi ist das Tourleben inzwischen nichts Neues mehr: Die Germany's Next Topmodel-Chefin begleitet Ehemann Tom schon seit einiger Zeit auf der Konzertreise von Tokio Hotel. Lange dauert die Tour allerdings nicht mehr, denn nach dem Auftritt in Düsseldorf stehen laut Tourplan nur noch zwei Konzerte an: Am 21. November spielt die Band in Paris, zwei Tage später, am 23. November, folgt Madrid. Damit bleibt den Musikern und ihren Fans nur noch wenig Zeit, die aktuelle Tour gemeinsam zu feiern.

Heidi und ihre Mutter verbindet bis heute ein enges Verhältnis. Obwohl das Model längst eine internationale Karriere gemacht hat, ist sie im Umgang mit Erna noch immer ganz die Tochter. Erna sagt ihr außerdem weiterhin offen und direkt, was sie von Frisuren und Haarfarben hält – laut Heidi gefällt sie ihrer Mutter am besten blond und mit Pony, einem Look, der Ernas eigener Frisur ähnelt. Mit Tokio Hotel ist Erna aber nicht nur als Konzertbesucherin verbunden, sondern auch über die Familie: Im Mai 2018 machten Heidi und Gitarrist Tom ihre Beziehung öffentlich, ein Jahr später, 2019, heirateten sie. Seitdem ist Tom offiziell Ernas Schwiegersohn, was den Konzertbesuch für die Mutter des Models noch besonderer macht.

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Instagram / heidiklum Erna Klum und Heidi Klum

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Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Mama Erna im Oktober 2024

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