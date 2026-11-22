Eric Stehfest (37) und Sarah Scheil freuen sich auf ihr erstes gemeinsames Baby! Mit einem emotionalen Instagram-Video machten der Schauspieler und seine Partnerin die Schwangerschaft öffentlich. Darin zeigen sie Sarahs bereits deutlich sichtbaren Babybauch und geben Einblicke in ihr gemeinsames Glück. "Sarah und ich bekommen ein Baby. Ob wir verrückt sind, vielleicht. Aber wir lieben es, verrückt zu sein", schreibt Eric zu den Aufnahmen. Die Einblendung "MOM est. 2027" deutet darauf hin, dass der Nachwuchs im kommenden Jahr zur Welt kommen soll. Für die Patchworkfamilie ist es das fünfte Kind. Auch die vier künftigen Geschwister fiebern der Geburt laut Eric bereits entgegen und freuen sich darauf, das jüngste Familienmitglied kennenzulernen.

Der Clip zeigt Eric und Sarah in vielen vertrauten Momenten. Vor einem Schloss kniet der ehemalige Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darsteller vor seiner Partnerin und legt die Hände an ihre Taille. Bei einer Umarmung hebt er sie später vom Boden hoch. Sarahs Babybauch ist ebenfalls mehrfach zu sehen, sowohl in einem eng anliegenden Kleid als auch unter ihrem Schlafanzugoberteil. Dass die beiden sich bewusst für Nachwuchs entschieden haben, betont Eric mit den Worten: "Ein Kind, das wir uns gewünscht haben." Gleichzeitig hat die Familie noch einen weiteren Neuzugang begrüßt: Ein Dalmatinerwelpe ist eingezogen und kuschelt in mehreren Szenen mit dem Paar. Eric beschreibt den Beginn dieses neuen Kapitels so: "Und so beginnt unser schönstes Abenteuer mit Liebe, Pfoten und ganz kleinen Füßen."

Eric und Sarah haben jeweils zwei Kinder mit in ihre Beziehung gebracht und leben bereits als sechsköpfige Patchworkfamilie zusammen. Erst vor Kurzem erzählte der Schauspieler von ihrem Alltag und erklärte, dass er seine eigenen Kinder weiterhin täglich sehe. In seinem aktuellen Beitrag blickt er auch auf eine belastende Zeit zurück. Nach dem Verlust seines Führerscheins habe er sich orientierungs- und hoffnungslos gefühlt. Seine Kinder hätten ihm damals den nötigen Halt gegeben. Mit Sarah verbindet Eric inzwischen eine neue Perspektive auf Liebe und Familienleben. Seinen damaligen Wunsch beschreibt er in dem Beitrag mit den Worten: "Noch mal Vater zu werden, noch mal ein Herz an meines zu binden und eine 2. Chance, eine Familie zu gründen." Mit der Schwangerschaft wird dieser Wunsch für das Paar nun Wirklichkeit.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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