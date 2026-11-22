Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) haben gemeinsam mit ihren Kindern schon einmal ein wenig Weihnachtsstimmung geschnuppert: Am Mittwoch schauten die beiden zusammen mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) bei der exklusiven VIP-Vorschau des Winter Wonderland im Londoner Hyde Park vorbei – kurz bevor der beliebte Freizeitpark offiziell seine Tore öffnete. Während Harry mit seinem siebenjährigen Sohn fröhlich seine Runden im Autoscooter drehte, verfolgte Meghan das Geschehen gemeinsam mit Lilibet vom Rand aus. Die Aufnahmen zeigen die Sussexes ausgelassen und unbeschwert – wie eine ganz normale Familie beim Bummel über den Rummel. Hinter den harmonischen Bildern soll jedoch mehr stecken als ein spontaner Ausflug. Wie die Daily Mail berichtet, sollen Harry und Meghan die Fotos ganz bewusst zugelassen haben. Damit wollten sie sich angeblich nahbar zeigen und ihre Verbundenheit mit Großbritannien unterstreichen.

Wie die Zeitung berichtet, stimmte das Paar der Veröffentlichung der Schnappschüsse ausdrücklich zu und legte gegen keine der einzelnen Aufnahmen Einspruch ein. Eine klare Vorgabe machten die beiden allerdings: Um Archie und Lilibet zu schützen, mussten die Gesichter der Kinder unkenntlich gemacht werden. Bei ihrem Ausflug wurden die Royals zwar von mehreren Mitarbeitern begleitet und das Blatt bezeichnet den Auftritt als "halb inszeniert". Vor Ort soll der Besuch dennoch locker und ungezwungen gewirkt haben. Ein Insider mit Kontakten in die Promiwelt von Los Angeles und London hält das Vorgehen für einen "genialen Schachzug". So könnten die Sussexes zeigen, dass sie das Leben in Großbritannien annehmen und dort ganz alltäglichen Dingen nachgehen. "Es geht darum, sie nahbarer zu machen und zu zeigen, wie sie Spaß haben", erklärte der Insider gegenüber der Daily Mail.

Der Insider sieht Harry und Meghan dabei eher als Promis denn als arbeitende Royals. Die fröhlichen Schnappschüsse stellte er einem Auftritt des Paares in Brüssel in der Vorwoche gegenüber, der als bedrückt wahrgenommen worden war. "Vor einer Woche sahen wir diese unglücklich wirkenden Bilder von Harry und Meghan in Brüssel. Jetzt ist es pure Freude. Genau dadurch verlieben sich die Menschen wieder in sie. Sie sind Promis; dies ist ein großes Promievent, und hier gehören sie hin", sagte er der Zeitung. Ein Augenzeuge verriet zudem, dass zahlreiche Besucher die Familie offenbar überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Weder seien sie belagert worden, noch habe jemand nach gemeinsamen Schnappschüssen gefragt. Einigen Anwesenden fiel vor allem auf, wie sehr die Kinder ihrem Vater ähneln: "Diese Kinder sind Harry wirklich wie aus dem Gesicht geschnitten, besonders Archie; er ist sein Mini-Me." Ein weiterer Gast erzählte der Daily Mail von der überraschenden Begegnung: "Es passiert nicht jeden Tag, dass man für eine Attraktion ansteht, sich nach rechts dreht und plötzlich Prinz Harry neben einem steht."

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

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Instagram / meghan Prinz Harry, Prinzessin Lilibet, Herzogin Meghan und Prinz Archie

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