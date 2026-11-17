Mit einem schlichten Schulterzuckenemoji hat Julianne Hough (38) auf eine skurrile Szene aus "Dancing With the Stars" reagiert. Die Tänzerin stellte am Donnerstag in ihrer Instagram-Story den Threads-Post eines Zuschauers online, der über eine Bemerkung ihres Bruders Derek Hough (41) schmunzelte. Weiter kommentierte sie ihn nicht. Anlass war die Dienstagsfolge: Der Paralympics-Athlet Ezra Frech und seine Profipartnerin Daniella Karagach, die sich selbst wie Geschwister sehen, zeigten einen leidenschaftlichen argentinischen Tango. Jurymitglied Derek fand das befremdlich.Die Fans ließen das nicht auf sich beruhen und hielten ihm vor, dass er und Julianne früher selbst immer wieder sinnliche Choreografien miteinander getanzt hatten.

Losgetreten hatte die Diskussion Carrie Ann Inaba (58). Die Jurorin würdigte, dass Ezra Frech authentisch geblieben sei und dennoch die Geschichte des Tanzes erzählt habe. "Die Intimität, deine Schwester für eine Nacht in deine Geliebte zu verwandeln, ist völlig in Ordnung", erklärte sie. Moderator Alfonso Ribeiro (55) nahm den Begriff sofort auf: "Schwester zur Geliebten, das ist unangenehm." Derek lachte und legte nach: "Davon kann ich ein Lied singen. Das war weird." Genau diese Pointe amüsierte einen Threads-Nutzer: "Dass Derek noch "Davon kann ich ein Lied singen" hinzufügte, nachdem Carrie Ann Ezra und Daniella dafür gelobt hatte, einen intimen Tanz zu zeigen, obwohl sie sich wie Geschwister fühlen, brachte mich SO SEHR ZUM KICHERN", schrieb der Fan. Julianne teilte den Beitrag zwei Tage später, ohne ihr Emoji zu erklären.

Julianne verriet im Podcast "Chicks in the Office", dass Carrie Ann sie und Derek auf der ersten Tour von "Dancing With the Stars" für eine Rumba zusammengespannt hatte. Weil im Programmheft nur "Derek und Julianne Hough" stand, hielt das Publikum die beiden anfangs für ein Ehepaar. Als herauskam, dass sie Geschwister sind, rief jemand bei einem Auftritt: "Das ist einfach falsch!" 2007 waren die beiden als Profis in die Show eingestiegen und gewannen zusammen acht Mirrorball-Trophäen. Inzwischen sitzt Derek in der Jury, Julianne moderiert gemeinsam mit Alfonso. "Es ist wirklich cool, dass wir ähnliche Dinge auf unsere eigene Art machen können. Wir sind definitiv einzigartig, [aber] aus demselben Holz geschnitzt, deshalb haben wir viel ähnliche Energie, sind aber sehr verschieden", sagte Julianne im Podcast.

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Getty Images Derek Hough und Julianne Hough bei den Creative Arts Emmys 2024 in Los Angeles

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Getty Images Julianne und Derek Hough im Dezember 2019 in Los Angeles

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