Traurige Nachrichten aus der Familie Boseman: Leroy Boseman, der Vater des verstorbenen Marvel-Stars Chadwick Boseman (†43), ist tot. Wie Familiensprecherin Camille Davis gegenüber Fox Carolina News bestätigte, starb er am 19. November nach kurzer Krankheit. Leroy wurde 82 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau Carolyn Boseman sowie die gemeinsamen Söhne Derrick und Kevin. Sein Sohn Chadwick, der als Black Panther weltweit berühmt wurde, war bereits im August 2020 im Alter von nur 43 Jahren an Darmkrebs gestorben.

In einem Statement würdigen die Hinterbliebenen Leroy als geliebten Ehemann und Vater. Er sei ein fester Bestandteil ihrer gemeinsamen Geschichte gewesen. "Als hingebungsvoller Ehemann von Carolyn Boseman und Vater von Derrick, Kevin und dem verstorbenen Chadwick Boseman war Leroy für seine Familie eine Quelle der Stärke, Liebe und Orientierung. Sein Leben und seine Werte hinterlassen ein bleibendes Vermächtnis für kommende Generationen", heißt es. Gleichzeitig wenden sich die Angehörigen mit einer Bitte an die Öffentlichkeit. Sie wünschen sich, dass ihre Privatsphäre respektiert wird und man ihnen in dieser schweren Zeit mit Mitgefühl und Verständnis begegnet.

Leroys Tod hat auch Auswirkungen auf eine Veranstaltung, die eigentlich für die kommende Woche geplant war. Die Familie verschiebt die Gedenkfeier, mit der sie am 29. November an Filmstar Chadwicks 50. Geburtstag erinnern wollte. Der Schauspieler kam am 29. November 1976 in Anderson im US-Bundesstaat South Carolina zur Welt. Nur zehn Tage nach dem Tod seines Vaters hätte er also seinen runden Ehrentag gefeiert. Wann die verschobene Feier zu seinen Ehren nun stattfinden soll, hat die Familie bislang nicht bekannt gegeben.

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Getty Images Chadwick Boseman, Schauspieler

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Getty Images Chadwick Boseman, Schauspieler

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