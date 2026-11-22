Miley Cyrus (33) und Maxx Morando (28) haben sich das Jawort gegeben. Am Samstag heirateten die Sängerin und der Musiker bei einer intimen Zeremonie auf einem privaten Anwesen in Palm Springs in Kalifornien. Für Miley lag der Hochzeitstag damit nur zwei Tage vor ihrem Geburtstag. Unter den Gästen waren laut Just Jared auch einige bekannte Gesichter: Elizabeth Hurley (61) kam gemeinsam mit ihrem Sohn Damian (24), und Wayne Coyne (65) feierte ebenfalls mit dem Paar. Der Frontmann von The Flaming Lips übernahm bei der Hochzeit allerdings noch eine besondere Aufgabe: Er leitete die Trauung persönlich. Damit begleitete ein langjähriger Freund der Braut den Moment, in dem Miley und Maxx ihr Eheversprechen austauschten. Das Paar hatte sich für seinen großen Tag einen kleinen, persönlichen Rahmen gewünscht.

Bereits vor der Zeremonie wurde das Anwesen für die Feier hergerichtet. Aufnahmen zeigten zahlreiche weiße Blumenarrangements, mit denen der Veranstaltungsort geschmückt wurde. Maxx traf zusammen mit seinem Trauzeugen ein, bevor die Trauung begann. Auch Mileys Mutter Tish Cyrus (59) und ihr Ehemann Dominic Purcell (56) gehörten zur Hochzeitsgesellschaft. Die beiden erschienen in aufeinander abgestimmten schwarzen Outfits. Dominics Sohn Joseph Purcell, Mileys Stiefbruder, war ebenfalls dabei. Zudem wurde der australische Motorradbauer Matt Southcombe unter den Gästen gesichtet. Er ist mit Mileys Schwester Brandi Cyrus (39) verlobt. Erste Hinweise auf die bevorstehende Hochzeit hatte es bereits kurz zuvor gegeben: Zwei Tage vor der Zeremonie waren Berichte aufgetaucht, wonach Miley und Maxx an diesem Wochenende heiraten wollten. Mit der Feier in Palm Springs bestätigten sich diese Gerüchte.

Elizabeths Teilnahme hat auch einen familiären Hintergrund. Die Schauspielerin, die mit ihrem 24-jährigen Sohn Damian zur Hochzeit kam, soll mit Mileys Vater Billy Ray Cyrus (65) verlobt sein. Sie gehört damit zum persönlichen Umfeld der Familie. Wayne und Miley verbindet wiederum eine enge Freundschaft, die seit vielen Jahren besteht. Der 65-jährige Musiker ist nicht nur ein Kollege, sondern auch ein langjähriger Weggefährte der Sängerin. Bei ihrem Jawort stand er als Trauredner an ihrer Seite. Mit der Wahl ihres Freundes für diese Aufgabe erhielt die Zeremonie eine persönliche Note. Miley und Maxx verbrachten den Tag mit Familienmitgliedern und Freunden und feierten ihren Start ins Eheleben im kleinen Kreis.

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Getty Images Miley Cyrus und Maxx Morando bei den Oscars 2025

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Instagram / tishcyruspurcell Tish Cyrus und Dominic Purcell

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