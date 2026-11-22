Für Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) könnten schon bald völlig andere Zeiten anbrechen. Wie ein Insider kürzlich gegenüber dem Magazin Closer behauptet, sollen die Einnahmen des Paares nicht mehr zu seinen hohen Ausgaben passen. Die Sussexes stünden deshalb unter "enormem Druck, ihre Ausgaben in den Griff zu bekommen". Auf der Streichliste sollen demzufolge unter anderem Designermode, teure Restaurantbesuche, Spa-Ausflüge und Beautybehandlungen stehen. Auch auf Reisen im Privatjet und extravagante Geschenke für Freunde müssten die zwei in Zukunft wohl häufiger verzichten. Selbst beim Personal werde laut dem Bericht mittlerweile gespart. Harry und Meghan müssten einige Aufgaben selbst übernehmen, für die sie früher Angestellte bezahlt hätten. "Das ist nicht ideal, aber sie haben kaum eine andere Wahl", schildert der Informant. Sollte keine finanzielle Trendwende gelingen, müsse sich das berühmte Paar laut der Quelle von seinem gewohnten Luxusleben verabschieden.

Wie kostspielig das Leben der Sussexes tatsächlich ist, hatte zuvor bereits Royalautor Tom Bower vorgerechnet. Ihm zufolge verschlingt allein ihr Lebensstil in Montecito jährlich rund drei Millionen US-Dollar (2.735.229 Euro). Dafür würden ihre Einnahmen zumindest aktuell nicht mehr reichen, betont der Closer-Insider. Hinzu kommen scheinbar hohe laufende Kosten: Berichten zufolge soll allein der private Sicherheitsdienst bis zu fünf Millionen Pfund (6.003.121 Euro) pro Jahr kosten. Außerdem müssen Harry und Meghan ihre Villa in Montecito unterhalten, deren Wert auf rund 22 Millionen Pfund (26.413.735 Euro) geschätzt wird. Dazu kommt ein Feriendomizil in Portugal, das etwa sechs Millionen Pfund (7.203.745 Euro) wert sein soll. Gleichzeitig soll das Paar nach einer weiteren Immobilie für rund zwölf Millionen Pfund (14.407.491 Euro) in den englischen Cotswolds suchen. Einen Grund für die angespannte Lage sieht der Insider auch darin, dass Unternehmen derzeit weniger Geld in lukrative Kooperationen stecken. Daher könnten sich die Sussexes "die Art von Betrieb, die sie vorher geführt haben", nicht mehr länger leisten.

Im Jahr 2020 hatten sich Harry und Meghan als hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses komplett zurückgezogen. Seitdem lebten sie mit ihren zwei Kindern hauptsächlich in Kalifornien und bestreiten ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Krone. Die anhaltende Distanz zu seiner Familie soll den Herzog dabei auch mit Blick auf die finanzielle Zukunft seiner Frau und der Kinder beschäftigen. Eine Quelle verriet Heatworld, Geld sei zwar nicht der Hauptgrund für seinen Wunsch nach Versöhnung, er wolle seine Familie aber langfristig absichern. Harry empfinde es demzufolge als "unglaublich unfair", dass andere Mitglieder der Königsfamilie finanziell abgesichert seien, während er und seine Frau Meghan dauerhaft für neue Einnahmen sorgen müssten. Dass er sich ein besseres Verhältnis zu seinem Vater und seinem entfremdeten Bruder Prinz William (44) wünscht, machte der Royal schon in einem Interview mit GQ deutlich: "Das Wichtigste ist, sich zu versöhnen."

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Getty Images Herzogin Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex, besuchen den Himmah Hub in Nottingham

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Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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