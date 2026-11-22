Robert Pattinson (40) hat in Sachen Ernährung schon so manches Experiment gewagt – eines davon dürfte besonders überraschen. Im Gespräch mit dem ES Magazine verriet der Schauspieler bereits 2023, dass er sich einmal zwei Wochen lang ausschließlich von Kartoffeln ernährt hatte. In dieser Phase kamen bei ihm ausschließlich gekochte Kartoffeln mit etwas Himalaya-Salz auf den Tisch. Mit der radikalen Diät wollte er innerhalb kürzester Zeit Pfunde verlieren. Für einen neuen Film hungerte er sich das Gewicht allerdings nicht herunter – stattdessen sah Robert den extremen Speiseplan eher als eine Art Detox-Kur für seinen Körper. "Ich habe einmal zwei Wochen lang nichts außer Kartoffeln gegessen, als Entgiftung. Nur gekochte Kartoffeln und Himalaya-Salz. Angeblich ist das eine Reinigung. Man nimmt definitiv ab", erzählte der Brite dem Magazin ganz offen. Die Kartoffelkur blieb dabei nicht sein einziger Versuch, mit einer ungewöhnlichen Methode an seinem Körper zu arbeiten.

Tatsächlich gab der "Twilight"-Star zu, sich immer wieder an neuen Ernährungstrends versucht zu haben, anstatt dauerhaft bei einer ausgewogenen Routine zu bleiben. "Ich habe im Grunde jede Modeerscheinung ausprobiert, die man sich vorstellen kann – alles außer Beständigkeit", gestand er. Die ketogene Ernährung habe er zum Beispiel anfangs komplett missverstanden – und sie für eine Ausrede gehalten, nach Herzenslust Wurst, Käse und Bier zu konsumieren. Erst nach und nach dämmerte ihm, dass ausgerechnet das Bier mit dem Diätkonzept überhaupt nicht zusammenpasst. Heute sieht Robert solche strengen Speisepläne deutlich skeptischer. Er mahnte zur Vorsicht bei extremen Diäten und verwies auf den enormen Druck, unter dem auch männliche Hollywoodstars stehen, einem gewissen Körperideal gerecht zu werden. "Es ist verrückt, es ist sehr, sehr leicht, ebenfalls in dieses Muster zu verfallen ... Selbst wenn man nur auf seine Kalorienzufuhr achtet, macht es außerordentlich süchtig, und man merkt erst, wie heimtückisch es ist, wenn es zu spät ist", mahnte er.

Mit seinem Körperbild hatte der Schauspieler schon früher zu kämpfen. Bereits 2013 sprach er im Interview mit dem australischen Magazin Sunday Style über Körperdysmorphie. Zudem erzählte er damals von großer Nervosität vor öffentlichen Auftritten und davon, wie unwohl er sich in der Gegenwart besonders durchtrainierter Menschen fühle. Wenn eine Filmrolle ihm körperlich alles abverlangt, geht Robert die Sache heute ganz anders an. Für seine Zeit als Batman trainierte er nach einem festen Plan unter professioneller Anleitung. Neben Boxeinheiten, Lauftraining und Workouts im Militär-Stil setzte er dabei vor allem auf eine eiweißreiche Ernährung. Schon bald wartet die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf ihn. Amazon MGM Studios bestätigten den Briten offiziell als Nachfolger von Daniel Craig (58) in der Rolle des James Bond. Unter der Regie von Denis Villeneuve (59) soll er als 007 vor der Kamera stehen. Wie der Film heißen und wann er in die Kinos kommen wird, ist bislang noch nicht bekannt.

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Getty Images Robert Pattinson besucht die Vorführung von "Primetime" bei den Filmfestspielen von Venedig 2026

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Getty Images Robert Pattinson bei den Filmfestspielen in Venedig 2026 auf dem roten Teppich

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