Inde Navarrette (25) hat nach ihrem großen Durchbruch ein klares Ziel vor Augen. Mit ihrer Rolle als Nikki in Curry Barkers Horrorhit "Obsession" wurde die Schauspielerin schlagartig einem breiten Publikum bekannt. Diese neue Aufmerksamkeit möchte sie vor allem für etwas Positives nutzen. Im Mittelpunkt stehen dabei ihre sechs Geschwister, denen sie ein gutes Vorbild sein will. "Ich bin eines von sieben Kindern. Ich bin die Zweitälteste. Ich möchte meine Eltern stolz machen. Ich möchte mich selbst stolz machen. Ich möchte ein gutes Vorbild für meine kleinen Schwestern und meine kleinen Brüder sein", erklärte sie jetzt im Gespräch mit Extra. Der Erfolg soll also nicht nur ihrer Karriere zugutekommen. Mit der deutlich gewachsenen Reichweite möchte sie insbesondere Frauen ermutigen, stärker auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen. Gleichzeitig will Inde den Ansprüchen gerecht werden, die sie selbst an sich stellt.

Nachdem Inde bei der Veranstaltung Elle Women in Hollywood 2026 ausgezeichnet worden ist, verspürt sie durch ihren neuen Ruhm eine ganz besondere Verantwortung. Das Selbstvertrauen, das sie während der Arbeit an "Obsession" gewinnen konnte, möchte sie nun weiter in sich festigen. Ihre Botschaft richtet sich dabei an Frauen jeden Alters: "Ich möchte jüngeren Frauen und auch älteren Frauen weiterhin sagen: Ich glaube, wir alle müssen daran erinnert werden, dass wir uns selbst vertrauen müssen. Wir sind zu mehr fähig, als wir denken", betonte sie gegenüber dem Newsportal. Auch ihre Filmfigur hat bei der Schauspielerin bleibende Spuren hinterlassen. "Nikki hat mir viel darüber beigebracht, dass wir aufhören müssen zu urteilen, um zu verstehen und Mitgefühl in uns selbst und anderen zu schaffen", erklärte die Schauspielerin. Damit nahm Inde aus den Dreharbeiten auch eine wichtige zwischenmenschliche Lektion mit.

Dass Inde die neue Aufmerksamkeit erst einmal für sich einordnen musste, hatte sie bereits vor fünf Wochen deutlich gemacht. Im Podcast "Awards Chatter" von The Hollywood Reporter sprach sie vor rund 500 Studierenden der Chapman University über ihren plötzlichen Ruhm. "Ich fühle mich wie Dorothy im Tornado. Es ist ein ziemlicher Wirbelwind, aber ich fühle mich sehr geehrt und bin dankbar", beschrieb sie ihre Gefühle. Memes, GIFs und Schlagzeilen über ihre Person waren für die Schauspielerin damals noch schwer zu greifen. Deshalb versuchte sie, sich von einem Teil des Trubels bewusst abzugrenzen. Hinter diesem Erfolg lag allerdings auch eine schwierige Zeit. Vor ihrer ersten Filmhauptrolle in "Obsession" hatte Inde immer wieder Absagen, Jobpausen und Selbstzweifel erlebt. Zuvor war sie unter anderem in "Tote Mädchen lügen nicht" und "Superman & Lois" zu sehen gewesen. Ein Angebot über rund 2,1 Millionen Euro für ein weiteres Horrorprojekt soll sie abgelehnt haben.

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Getty Images Inde Navarrette bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2026

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Getty Images Inde Navarrette spricht auf dem Call of Duty: Modern Warfare 4 Panel bei der Fanatics Fest NYC 2026 im Javits Center

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