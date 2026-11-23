Nachwuchsglück bei den Gottschalks: Thea Gottschalk (80), die Ex-Ehefrau von Thomas Gottschalk (76), ist wieder Großmutter geworden – und der Moderator damit erneut Großvater. Auf Instagram ließ Thea ihre Follower an der freudigen Nachricht teilhaben und postete dazu ein Foto, auf dem sie mit einem Neugeborenen im Arm in die Kamera strahlt. Ihr Glück über den neuen Familienzuwachs fasste sie in ein paar Worten zusammen und verriet dabei auch, wo das Kleine das Licht der Welt erblickt hat. "Huhuu, ein neues Enkelbaby in New Jersey. So glücklich", schrieb sie zu dem Schnappschuss. Mehr Details gab sie nicht preis. Wer die Eltern des Babys sind, erwähnte Thea in ihrem Beitrag nämlich nicht. Auch der Name und das Geschlecht des Kindes bleiben vorerst ein Geheimnis. Thea und Thomas haben zwei gemeinsame Söhne: Roman und Tristan.

Der jüngere Sohn Tristan Gottschalk hat seine Heimat an der US-Ostküste – dort befindet sich auch der von Thea in ihrem Beitrag ausdrücklich erwähnte Bundesstaat New Jersey. Sein älterer Bruder Roman Gottschalk lebt hingegen auf der entgegengesetzten Seite der Vereinigten Staaten: Zusammen mit seiner Ehefrau und seinem Sohn ist Roman in Kalifornien zu Hause. Eine offizielle Bestätigung, zu welcher der beiden Familien das Baby gehört, gibt es bislang allerdings nicht. Weder Thea noch Thomas äußerten sich bisher genauer zu dem freudigen Ereignis. Auch die Söhne selbst haben sich bislang nicht öffentlich zu der Geburt zu Wort gemeldet. Fest steht nur, dass die stolze Oma bereits die Gelegenheit hatte, ihr neues Enkelkind persönlich in den Arm zu nehmen und kennenzulernen.

Von 1976 bis 2024 gingen Thomas und Thea als Ehepaar durchs Leben; aus ihrer Verbindung stammen die beiden Söhne Roman und Tristan. Ihre Premiere als Großeltern feierten sie bereits 2010, als Tristan zum ersten Mal Vater wurde. Im Jahr 2024 folgte dann für den jüngeren Gottschalk-Spross erneutes Familienglück mit der Geburt seiner Tochter. Auch Roman ist längst Vater: Im Jahr 2018 wurde sein Sohn Sebastian geboren. Der Junge soll seinem berühmten Großvater Thomas, der sich vor Kurzem wieder auf dem roten Teppich gezeigt hat, sehr ähnlich sehen. Mit dem Baby, das Thea nun auf Instagram präsentiert hat, wächst die Schar der Enkelkinder des früheren Paares weiter. Thomas, der als Moderator von Shows wie "Wetten, dass..?" zu einem der bekanntesten Gesichter im deutschen Fernsehen wurde, hat nach seiner Trennung von Thea wieder geheiratet. Seine heutige Ehefrau ist Karina Mroß, mit der er seit 2024 verheiratet ist.

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Instagram / thea_gottschalk Thea Gottschalk begrüßt ein weiteres Enkelkind, November 2026

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Instagram / melissa_gottschalk Thea, Roman, Melissa und Sebastian Gottschalk, August 2026

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