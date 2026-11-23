Bei Temptation Island VIP kommt es zu einem handfesten Regelbruch! In der siebten Folge, die auf RTL+ zu sehen ist, bekommt Josua Günther in der Männerunterkunft Villa Eros Aufnahmen seiner Freundin Larissa Juraschek gezeigt. Darin macht die Reality-TV-Bekanntheit deutlich, dass sie das Treueexperiment als Single verlassen möchte – für den Fitnesscoach ein Schock. Ihm wird plötzlich bewusst, was er mit seinem Verhalten angerichtet hat: "Ich hab alles kaputt gemacht." Lange hält es Josua danach nicht mehr aus. In Badelatschen und SpongeBob-Socken sprintet er über das Gelände in die benachbarte Unterkunft der Frauen. Dort will er Larissa zur Rede stellen und die Situation mit ihr klären. Seine Freundin reagiert auf das plötzliche Auftauchen allerdings weder erleichtert noch versöhnlich. Stattdessen konfrontiert sie Josua direkt mit schweren Vorwürfen. Auch die anderen Anwesenden zeigen sich von seinem überraschenden Eindringen sichtlich schockiert.

Eine der Frauen fasst den unerwarteten Moment in der Folge so zusammen: "Ich hab gedacht, ich halluziniere." Josuas Alleingang hat sofort Konsequenzen. Weil er mit seinem Ausflug in die andere Villa eindeutig gegen die Regeln verstoßen hat, greift die Produktion durch. Er und Larissa müssen das Format vorzeitig verlassen. Bevor es so weit ist, gerät Josua allerdings noch mit Chika Ojiudo-Ambrose aneinander. Sie hatte zuvor seinen Fremdflirt kritisiert, was ihm offenbar gar nicht gefallen hat. "Ich bin deinetwegen richtig abgefuckt!", wirft er ihr an den Kopf. Chika lässt das nicht auf sich sitzen und kontert mit deutlichen Worten. Sie wirft ihm fehlende Selbstreflexion vor: "Geh' mir nicht auf den Sack, was ist das für ein Schwanzverhalten? Pack deine Koffer und krieg dein Leben in den Griff." Damit ist das letzte Wort in der Villa gesprochen.

Am finalen Lagerfeuer folgt dann die große Überraschung. Larissa wollte eigentlich als Single nach Hause fahren, Josua hatte während des Experiments geflirtet und zuletzt gab es einen heftigen Streit. Trotzdem entscheiden sich die beiden füreinander und verlassen "Temptation Island VIP" als Paar. Die Verführerinnen sehen Josua nach seinem Regelbruch dagegen deutlich kritischer. "Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Das alles lässt tief blicken, wie sein Charakter ist – sehr narzisstisch", lautet ihr Urteil über den Fitnesscoach. Die frei gewordenen Plätze in den beiden Unterkünften bleiben allerdings nicht lange unbesetzt. Nach Larissa und Josua ziehen Nelly Noire und Dion Brown als neues Paar in das Treueexperiment ein. In ihrer Beziehung spielt vor allem die gegenseitige Eifersucht eine wichtige Rolle. Nun müssen sich auch Nelly und Dion getrennt voneinander den Verlockungen der Verführer und Verführerinnen stellen.

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RTL / Jonas Mohr Josua und Larissa, "Temptation Island VIP"-Paar 2026

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RTL / Jonas Mohr Chika und Carina Ojiudo-Ambrose, "Temptation Island VIP"-Kandidaten

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