Inde Navarrette über ihren Blitzruhm nach "Obsession"

Inde Navarrette (25) hat mit dem Horrorhit "Obsession" einen der wohl größten Karrieresprünge Hollywoods hingelegt – und versucht nun, die gewonnene Aufmerksamkeit irgendwie einzuordnen. Im Podcast "Awards Chatter" von The Hollywood Reporter erzählte die Schauspielerin vor rund 500 Studierenden der Chapman University davon, wie sich der schlagartige Ruhm anfühlt. Memes, GIFs und Schlagzeilen über ihre Person sind inzwischen weit verbreitet – für sie immer noch schwer zu greifen. "Ich fühle mich wie Dorothy im Tornado. Es ist ein ziemlicher Wirbelwind, aber ich fühle mich sehr geehrt und bin dankbar", schilderte sie ihre Überforderung. Statt sich vom Hype mitreißen zu lassen, versucht die Schauspielerin, sich von vielem, was über sie geschrieben und geteilt wird, zu distanzieren. Ganz unkompliziert ist ihr Verhältnis zum Trubel trotzdem nicht.

"Einerseits fühlt es sich wunderbar an und ich kann ein bisschen darüber lachen. Aber gleichzeitig hilft es mir, mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben und nicht den Kopf in den Wolken zu haben, wenn ich sage: 'Weißt du was? Das macht wirklich Spaß, aber manches davon geht mich nichts an'", erklärte sie im Interview. Bei der Frage nach einem zweiten Teil musste sie nicht lange überlegen: "Ich wäre absolut offen für eine Fortsetzung. Willst du mich auf den Arm nehmen? Wer bin ich, dass ich Nein sage?" Begonnen hatte der Überraschungserfolg beim Toronto International Film Festival. Nach der Premiere im September 2025 entbrannte ein Bieterwettstreit, Focus Features sicherte sich den für gerade mal 750.000 Dollar produzierten Film für 14 Millionen Dollar. Seit dem Kinostart im Mai 2026 spielte "Obsession" weltweit über 514 Millionen Dollar ein.

Vor dem Durchbruch ging es in Indes Karriere eher holprig zu. Nach kleineren Rollen in "Denton's Death Date" und Tote Mädchen lügen nicht sowie einer größeren in "Superman & Lois" kämpfte sie immer wieder mit Absagen, Phasen ohne Jobs und Selbstzweifeln. "Obsession" war damit ihre erste Hauptrolle in einem Film. Mittlerweile zählt sie zu den gefragtesten Nachwuchstalenten Hollywoods: Ein Angebot über rund 2,1 Millionen Euro für ein Horrorprojekt soll sie abgelehnt haben, auch weitere lukrative Möglichkeiten prüft sie offenbar sehr genau. Für den jungen Star ist es wichtig, ihre nächsten Schritte bewusst zu wählen und den plötzlichen Erfolg nicht leichtfertig aufs Spiel zu setzen.

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Getty Images Inde Navarrette bei Marilyn Monroes 100. Geburtstag im Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles

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Imago Inde Navarrette als Nikki und Michael Johnston als Bear in "Obsession" (2026), Los Angeles

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Getty Images Curry Barker, Inde Navarrette und Michael Johnston bei der Special Screening von Focus Features' "Obsession" im Hollywood Legion Theater