König Haakon VIII. (53) hat gut zwei Monate nach seiner Thronbesteigung angedeutet, dass sich im gemeinsamen Leben mit Königin Mette-Marit (53) bald etwas ändern könnte. Am Donnerstag besuchte der Monarch das Fontenehuset Asker, das nur wenige Kilometer von seinem Zuhause entfernt liegt. Dort fragte ihn die Nachrichtenagentur NTB, wie lange er und seine Frau noch auf dem Anwesen Skaugum wohnen wollen. Haakon antwortete nur knapp, wie Svensk Dam unter Berufung auf Se og Hør berichtet: "Ich weiß es nicht. Noch eine kleine Weile." Weitere Einzelheiten verriet der König nicht. Wie es für ihn und Mette-Marit wohntechnisch weitergeht, bleibt somit unklar. Bislang steht weder fest, wann das Paar Skaugum verlassen könnte, noch welches Zuhause sie im Falle eines Umzugs beziehen würden. Auch das Königshaus hat sich bisher nicht offiziell zu möglichen Umzugsplänen geäußert, wie VG berichtet.

Skaugum war lange die offizielle Residenz von Haakon und Mette-Marit, als die beiden noch das Kronprinzenpaar waren. Seit Haakons Thronübernahme sind sie nun Norwegens Königspaar. Damit könnte sich auf lange Sicht auch ihr Wohnort ändern. Ende August war König Harald nach längerer Krankheit gestorben, woraufhin sein Sohn den Thron übernahm. Neben der Trauer um seinen Vater musste der neue König zahlreiche zusätzliche Pflichten schultern. Hinzu kommt, dass Mette-Marit seit Oktober krankgeschrieben ist und sich zu Hause erholt. Während dieser Zeit nimmt Haakon weiterhin offizielle Termine wahr und reist im Rahmen seiner königlichen Verpflichtungen. Dabei erhält er Unterstützung von seiner Tochter: Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) begleitete ihn bereits bei einigen Auftritten und übernahm erste repräsentative Aufgaben an seiner Seite. Königin Sonja (89) wohnt unterdessen weiterhin im Königlichen Schloss in Oslo. Dort lebte sie bereits während ihrer gemeinsamen Zeit als Königspaar mit Harald.

Vorerst bleibt Skaugum also der Lebensmittelpunkt von Haakon und Mette-Marit. Das Königspaar bewohnt auf dem weitläufigen Anwesen das Haupthaus. Doch auch auf dem übrigen Gelände tut sich gerade etwas: Ein freistehendes Haus in direkter Nachbarschaft der Royals wird aktuell zur Miete angeboten. Das Gebäude hat eine Wohnfläche von 103 Quadratmetern und verfügt über drei Schlafzimmer. Neue Mieter sollen im Februar 2027 einziehen können. Günstig ist das Wohnen neben dem Königspaar allerdings nicht. Wie Nettavisen berichtet, werden für das Haus monatlich 24.000 norwegische Kronen verlangt. Das entspricht umgerechnet etwa 2.200 Euro monatlich. Der künftige Mieter wohnt damit nur wenige Meter vom Hauptgebäude entfernt, in dem Haakon und Mette-Marit leben. Wer den Zuschlag für das Haus erhält, ist bislang allerdings nicht bekannt.

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Getty Images König Haakon VIII. legt im Storting in Oslo den Amtseid ab, 1. September 2026

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Dusan Reljin, The Royal Court Königin Mette-Marit und König Haakon VIII.

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