Inde Navarrette (25) nimmt ihre neue Rolle als Rogue im kommenden X-Men-Film äußerst ernst. Damit sie die Marvel-Heldin möglichst realistisch verkörpern kann, arbeitet die Schauspielerin derzeit am Südstaatenakzent der Figur. Das offenbarte sie vor Kurzem bei den Governors Awards in Hollywood im Gespräch mit E! News. Dabei betonte die "Obsession"-Darstellerin, wie wichtig ihr eine authentische Darbietung ist: "Oh, ich freue mich wirklich sehr darauf, ihr wirklich gerecht zu werden. Das tue ich wirklich." Während des Interviews gab die Darstellerin auch gleich eine kleine Kostprobe ihres Akzents: "Ich finde es heraus, Darling, Süße. Ich finde es heraus. Ich möchte ihr gerecht werden." Für ihre Vorbereitung möchte sie sogar in den Süden der USA reisen. Ihr Ziel ist Mississippi, denn dort ist die Figur laut dem Comic aufgewachsen.

Die Reise soll Inde helfen, Rogues Herkunft und die Klangwelt der Region besser zu verstehen. Laut der Story wuchs die Mutantin in Mississippi in einer Kommune auf. Erst danach zeigten sich ihre besonderen Fähigkeiten und sie schloss sich den X-Men an. Rogues Gabe ist dabei außergewöhnlich: Durch eine Berührung kann sie für eine gewisse Zeit die Kräfte und Erinnerungen anderer Menschen aufnehmen. Inde fühlt sich dabei der Figur sehr verbunden: "Ich möchte nach Mississippi. Rogue bedeutet mir sehr viel. Ich möchte ihr so viel von mir geben, wie ich kann." Mit intensiven Charakteren hat die Schauspielerin bereits Erfahrung. Im diesjährigen Horrorfilm "Obsession" spielte sie Nikki, die nach einem schiefgegangenen Wunsch zwanghaft von einem Freund besessen ist. Viele Zuschauer feierten die Leistung der Schauspielerin, weshalb die Erwartungshaltung an Inde für ihren nächsten Film entsprechend hoch ist

Offiziell bestätigt wurde Indes Besetzung als Rogue vor etwa drei Monaten bei Disneys D23-Event in Anaheim. Dort stellte das Studio auch die weiteren Mitglieder des Casts vor. Sadie Sink (24) spielt Jean Grey, Kit Connor (22) ist als Cyclops dabei und Christopher Abbott (40) übernimmt die Rolle von Professor X. Zur Besetzung gehören außerdem Samara Weaving (34) als Emma Frost und Maya Boyd als Storm. Die zentrale Rolle des Bösewichts übernimmt Adam Driver (43). Er wird als Nathaniel Essex alias Mister Sinister zu sehen sein. Bei der Präsentation sorgte der Hollywoodstar zunächst für Verwirrung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Inde Navarrette bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2026

Anzeige Anzeige

Imago Inde Navarrette als Nikki und Michael Johnston als Bear in "Obsession" (2026), Los Angeles

Anzeige Anzeige