Hailee Steinfeld (29) feiert ihr Comeback im Marvel-Universum: In "Avengers: Doomsday" schlüpft die Schauspielerin erneut in die Rolle der Bogenschützin Kate Bishop und kämpft wieder an der Seite der Helden. Verkündet wurde die Neuigkeit mit einem augenzwinkernden Clip, den Marvel Studios und Disney Animation gemeinsam auf Instagram veröffentlichten. Darin will Hailee eigentlich ihren neuen Film "Hexed" bewerben, wird jedoch von einem vermeintlich falsch gelieferten schwarzen Regiestuhl abgelenkt. Das Möbelstück trägt ausgerechnet ihren Namen und ist außerdem mit einer auffälligen grünen Schleife geschmückt. Die Schauspielerin wundert sich sichtlich über die unerwartete Lieferung. Die Auflösung folgt schließlich im Begleittext des Beitrags: Nach "Hexed" werde Hailee in "Avengers: Doomsday" zu sehen sein. Lange müssen sich die deutschen Marvel-Fans nicht mehr gedulden. Der neue Superheldenfilm soll bereits am 16. Dezember 2026 in den deutschen Kinos starten.

Zufällig ist die Idee mit dem Namensstuhl nicht gewählt. Marvel setzt bei der Werbung für den Film schon länger auf dieses Motiv: Seit einem mehrstündigen Livestream im März 2025 gibt das Studio die Mitglieder des "Doomsday"-Casts auf diese Weise bekannt. Hailee gab ihr Debüt im Marvel Cinematic Universe bereits 2021 in der Disney+-Serie "Hawkeye". Dort stand sie an der Seite von Jeremy Renner (55) vor der Kamera. Ihre Figur Kate Bishop trat im Verlauf der Handlung zunehmend in die Fußstapfen seines Helden Clint Barton. 2023 folgte noch ein kurzer Auftritt am Ende von "The Marvels". Jeremy ist beim kommenden Avengers-Abenteuer nicht als Hawkeye dabei. Dafür wurden Florence Pugh (30), ein weiteres bekanntes Gesicht aus "Hawkeye", sowie Elizabeth Olsen (37) als Scarlet Witch bestätigt. Hailees Rückkehr macht zudem eine mögliche Nachwuchstruppe der Young Avengers konkreter. Dazu könnten neben Kate auch America Chavez, Kamala Khan alias Ms. Marvel und Cassie Lang alias Stature gehören. Weitere Namen sind bisher nicht offiziell bestätigt.

Für Hailee Steinfeld hat Kate Bishop auch persönlich eine besondere Bedeutung. Schon 2021 sprach sie im Interview mit Variety darüber, was sie an der Marvel-Rolle begeistert: "Es ist wirklich ein Privileg, eine Figur spielen zu dürfen, die vielleicht irgendjemanden auf irgendeine Weise inspirieren kann." Kate Bishop sei eine Identifikationsfigur, die sie selbst in ihrer Jugend gerne gehabt hätte. Sie beschrieb sie als "jemanden, der völlig ehrgeizig, zielstrebig und diszipliniert ist und es selbst in die Hand nimmt, alles zu tun, was nötig ist, um seine Ziele zu erreichen". In "Avengers: Doomsday" wird Kate Teil eines besonders großen Figurenensembles. Die versammelten Helden stellen sich Robert Downey Junior (61) entgegen, der diesmal als Doctor Doom auftritt. Auch Ryan Reynolds (50) und Hugh Jackman (58) dürften als Deadpool und Wolverine mitmischen. Darauf deutet ein offizieller Eintrag der Writers Guild of America hin. Daraus geht hervor, dass die beiden an zusätzlichem Drehbuchmaterial für den Film mitgearbeitet haben.

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Getty Images Hailee Steinfeld bei der Europapremiere von Disneys "Hexed" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Hailee Steinfeld beim Disney Entertainment Showcase auf der D23 Expo in Anaheim, 14. August 2026

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