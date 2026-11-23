Edda Pilz (25) lässt ihre Fans an ihrem Heilungsprozess teilhaben. Knapp drei Wochen nach ihrer erneuten Nasenoperation präsentiert der Realitystar auf Instagram ein vorläufiges Ergebnis des Eingriffs. Während ihre Nase beim vorherigen Update noch deutlich geschwollen war, wirkt sie auf den aktuellen Bildern schon merklich feiner und konturierter. Besonders an der Nasenspitze bemerkt Edda eine Veränderung, die ihren Vorstellungen bereits recht nahekommt. Dennoch betont die Influencerin, dass 17 Tage nach dem Eingriff erst ein Teil der Genesung geschafft ist – das jetzige Aussehen markiere bloß einen Zwischenschritt. In der kommenden Zeit werde sich ihre Nase noch weiter verändern, betont sie. Bis zum endgültigen Resultat dürfte also noch einige Zeit vergehen.

Wie Edda schildert, hat die Schwellung nach ihrem Empfinden gerade in den letzten Tagen noch einmal spürbar abgenommen. Zudem gibt sie preis, welche Ziele sie mit dem Eingriff verfolgte: Sie wünschte sich eine geradere Nasenlinie sowie symmetrischere Nasenlöcher. Das Hauptaugenmerk lag für sie jedoch auf einer klarer geformten Nasenspitze – darüber hinaus habe sie keine weiteren Veränderungen an ihrem Gesicht vornehmen lassen wollen. Kritikern, die schon jetzt über ihr Aussehen urteilen, nimmt sie direkt den Wind aus den Segeln: "Also spart euch bitte auch Kommentare wie: 'sieht ja aus wie vorher'. DAS IST NICHT DAS ENDERGEBNIS!" Wie viel sich in kurzer Zeit tun kann, zeigt der Realitystar außerdem in einem Reel. Darin hat Edda den Heilungsverlauf über sieben Tage festgehalten.

Bei der Operation ging es um eine sogenannte Revision – Edda unterzog sich also nicht zum ersten Mal einer Nasenkorrektur. Gerade nach einem solchen Folgeeingriff brauche es laut ihrer Aussage eine große Portion Geduld. Ihren Followern macht die Influencerin deutlich, dass Schwellungen ihre Zeit zum Abklingen benötigen und sich die Form ihrer Nase deshalb noch über Wochen und Monate hinweg wandeln kann. Edda selbst blickt dem weiteren Verlauf offenbar mit Vorfreude entgegen. Auf Instagram schreibt sie: "Ich bin gespannt, wie sehr sich die Nase in den nächsten Monaten noch verändern wird." Wie das endgültige Ergebnis aussehen wird, dürfte sich also erst in einiger Zeit zeigen. Bis dahin können ihre Fans die Entwicklung weiterhin in ihren Updates auf Social Media verfolgen.

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz zeit das Ergebnis ihrer Nasen-OP, November 2026

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Fitnessinfluencerin

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