Elizabeth Hurley (61) soll eine entscheidende Rolle bei der Versöhnung von Billy Ray Cyrus (65) und seiner Tochter Miley Cyrus (34) gespielt haben. Wie eine Quelle aus dem Umfeld der Familie jetzt dem Magazin People verriet, habe die Schauspielerin den Countrysänger ausdrücklich darin bestärkt, wieder auf seine Tochter zuzugehen und die angespannte Beziehung zu kitten. Offenbar waren ihre Bemühungen erfolgreich: Bei Mileys Hochzeit mit Maxx Morando (28) am vergangenen Samstag in Palm Springs konnten Vater und Tochter den besonderen Anlass wieder gemeinsam feiern. Auch Elizabeths Sohn Damian Hurley (24) mischte sich unter die Hochzeitsgäste. Für Elizabeth soll es ein wichtiges Anliegen gewesen sein, dass Billy Ray erneut auf Miley zugeht und die familiären Spannungen hinter sich lässt. Zu ihren Beweggründen erklärte der Insider: "Familie bedeutet Liz alles." Damit soll die Schauspielerin maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich die beiden nach ihrer Krise wieder annäherten und diesen großen Moment schließlich miteinander erleben konnten.

Nach den Spannungen der vergangenen Jahre soll die gemeinsame Hochzeitsfeier für Miley und Billy Ray besonders emotional gewesen sein. "Es war wirklich etwas Besonderes für die beiden, an ihrem Hochzeitstag dabei zu sein", betonte die Quelle gegenüber People mit Blick auf Elizabeth und den Sänger. Auch das Wiedersehen der Familie habe für bewegende Momente gesorgt. "Wenn man weiß, wie viel es gebraucht hat, um an diesen Punkt zu kommen, war es wirklich bewegend, sie alle zusammen zu sehen", erklärte der Insider. Nach der Scheidung von Billy Ray und Tish Cyrus (59) im Jahr 2022 hatten sich Miley und einige ihrer Geschwister mit ihrem Vater zerstritten. Im Mai 2025 teilte die Musikerin dann öffentlich mit, dass inzwischen Brücken gebaut worden seien und die Zeit viel Heilung gebracht habe. Nach der Annäherung widmete sie ihrem Vater sogar den Song "Secrets". In "CBS Sunday Morning" verriet Miley, wie gerührt ihr Vater darauf reagiert hatte: "Mein Vater hat geweint."

Für ihre Hochzeit wählten Miley und Maxx einen intimen Rahmen auf einem privaten Anwesen in Palm Springs. Die Zeremonie fand nur zwei Tage vor dem 34. Geburtstag der Sängerin statt, den sie am 23. November feiert. Zu den Gästen zählten neben Elizabeth, Billy Ray und Damian auch Wayne Coyne (65), der Frontmann von The Flaming Lips. Der langjährige Freund der Braut übernahm bei der Feier eine besondere Aufgabe und leitete die Trauung persönlich. Elizabeth und Billy Ray hatten ihre Liebe an Ostern 2025 öffentlich gemacht. Nun begleitete die Schauspielerin ihren Partner zu dem familiären Ereignis, das nach dessen Versöhnung mit Miley eine besondere Bedeutung hatte. Für die Schauspielerin war die Hochzeit auch auf persönlicher Ebene ein besonderes Familienereignis: Ihr einziges Kind Damian begleitete sie zu der Feier und ließ sich dort gemeinsam mit dem Brautpaar und Billy Ray ablichten.

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Getty Images Billy Ray Cyrus und Miley Cyrus treten beim Glastonbury Festival 2019 auf der Pyramid Stage auf

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Imago Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus besuchen Miley Cyrus' "Something Beautiful"-Party in London am 21. Juni 2025

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