Babyfreude bei Brooks Laich (43) und Katrín Tanja Davídsdóttir! Der ehemalige NHL-Spieler und die frühere CrossFit-Athletin erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft verkündeten die beiden am Sonntag mit einem gemeinsamen Familienvideo auf Instagram. Darin ist die Familie an einem weißen Sandstrand zu sehen: Brooks und die 13 Monate alte Tochter Emberly küssen Katríns bereits gewachsenen Babybauch und streicheln ihn liebevoll. Damit darf sich die Kleine schon bald große Schwester nennen. Zu den süßen Aufnahmen machten die werdenden Zweifacheltern deutlich, wie groß ihre Freude ist. "Baby Nummer zwei. Ein weiterer kleiner Segen kommt im Mai zu unserer Familie, und wir könnten nicht aufgeregter sein!", schrieben Brooks und Katrín zu ihrem gemeinsamen Beitrag. Für die Familie beginnt damit nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit ein weiteres aufregendes Kapitel.

Doch das war noch nicht alles, was das Video zu bieten hatte. Auch ein Kuss zwischen Brooks und Katrín wurde darin festgehalten. Zum Schluss laufen die beiden gemeinsam mit Emberly auf die Kamera zu und beenden so die Aufnahme. Für das Paar ist die Schwangerschaft bereits das zweite große Ereignis innerhalb weniger Monate: Erst im August hatten sich der Sportler und die Athletin in ihrem Zuhause im US-Bundesstaat Idaho das Jawort gegeben. Unter dem Beitrag meldete sich auch eine Gratulantin zu Wort, mit der wohl nicht jeder gerechnet hätte. Brooks' Ex-Frau Julianne Hough (38) kommentierte: "Ja, ein Geschwisterchen ist unterwegs... Glückwunsch." Der ehemalige Eishockeyprofi reagierte direkt auf ihre Nachricht und verriet, dass auch seine Tochter dem Familienzuwachs entgegenfiebert. "Emberly freut sich sehr darauf, eine große Schwester zu sein", antwortete Brooks seiner früheren Partnerin.

Brooks und Julianne waren knapp drei Jahre lang verheiratet, bevor sie im Mai 2020 ihre Trennung öffentlich machten. Im November desselben Jahres reichte die Tänzerin schließlich die Scheidung ein. Nur einige Monate nach dem Liebes-Aus kamen die ersten Gerüchte über eine Romanze zwischen Brooks und Katrín auf. Im Sommer 2021 machte er die Beziehung dann offiziell. Wie liebevoll Brooks und Katrín ihr Familienglück feierten, hatte sich schon bei ihrer Hochzeit im August gezeigt. Laut dem Magazin People hatten sie sich vor 110 Gästen an einem See nahe Coeur d'Alene das Jawort gegeben. Einen besonders süßen Auftritt hatte dabei Emberly gehabt: Brooks hatte seine Tochter zum Altar getragen und sich dabei extra Zeit gelassen, damit alle Gäste sie sehen konnten. Selbst Husky Koda war festlich gekleidet gewesen und hatte einen Minismoking getragen. "Für uns beide ist ein Traum wahr geworden", hatte das Paar geschwärmt.

Anzeige Anzeige

Instagram / brookslaich Brooks Laich und Katrín Tanja Davídsdóttir mit ihrer Tochter Emberly

Anzeige Anzeige

Instagram / brookslaich Brooks Laich und Katrín Tanja Davídsdóttir mit ihrer Tochter Emberly

Anzeige Anzeige