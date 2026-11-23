Für Joseph Zada (21) ist während der Dreharbeiten zu Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping ein kleiner Traum wahr geworden. Der Schauspieler ist begeisterter Fußballfan und durfte das Berliner Olympiastadion einmal aus einer ganz besonderen Perspektive erleben: ganz ohne Zuschauer. Dabei betrat er zum ersten Mal in seinem Leben den Rasen eines Fußballplatzes. Ganz offiziell war der Ausflug allerdings nicht – an beiden Enden des Spielfelds wachten Sicherheitsleute. Der Australier lief trotzdem bis in die Mitte des Stadions, sprintete über den Platz und ließ sich kurz ins Gras fallen. Lange konnte er den Moment nicht genießen. Schon nach wenigen Sekunden schickte ihn das Sicherheitspersonal wieder vom Feld. Seine Begeisterung hat das nicht getrübt. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur schwärmt Joseph: "Es war verrückt, im komplett leeren Stadion zu sein."

Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur beschrieb der Darsteller genau, wie sein Abstecher auf den heiligen Rasen ablief. "Ich hatte vorher noch nie den Rasen eines Fußballplatzes betreten. An beiden Enden standen Securityleute, also bin ich zur Mitte des Stadions gerannt und dann über den Platz gesprintet, damit ich für ungefähr zwei Sekunden im Gras liegen konnte – und wurde dann wieder rausgeschickt", erzählte er. Der Grund für Josephs Aufenthalt in Berlin war sein neues Filmprojekt. Der Kinofilm wurde im Sommer 2025 mehrere Monate lang in Deutschland gedreht. Neben der Hauptstadt dienten unter anderem auch Duisburg und Köln als Drehorte. Der Film erzählt die Vorgeschichte von Haymitch Abernathy, den Fans aus der erfolgreichen Reihe kennen.

Auch abseits des Fußballplatzes wartete auf Joseph eine besondere Herausforderung: Mit seiner Hauptrolle in dem Franchise rückte er selbst ins Rampenlicht. Wie er mit dem Druck umging, verriet er kürzlich im Interview mit Promiflash bei der Premiere in Berlin. Sein Rezept klang bodenständig: "Ich glaube, für mich bestand der Weg, damit umzugehen, darin, einfach zu versuchen, es so zu behandeln, als wäre es jeder andere Film, und genauso viel Arbeit hineinzustecken, wie ich es normalerweise tun würde." Für seine Darstellung des jungen Haymitch hatte Joseph sich besonders mit dessen Stimme und Körpersprache beschäftigt. Schließlich hatte Woody Harrelson (65) die Figur in den ursprünglichen Filmen bereits geprägt. Eine bloße Kopie seines Vorgängers wollte Joseph aber nicht abliefern. Nachdem die Grundlagen saßen, suchte er nach Möglichkeiten, seine eigene Interpretation einzubringen.

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Getty Images Joseph Zada bei der Premiere von "The Hunger Games: Sunrise On The Reaping" in New York

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Imago Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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