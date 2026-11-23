Während der Dreharbeiten zur Der Herr der Ringe-Trilogie ging es offenbar nicht immer friedvoll zu. Andy Serkis, der in den Fantasyfilmen Gollum spielte, hat jetzt über eine Auseinandersetzung mit seinen Kollegen Elijah Wood (45) und Sean Astin (55) gesprochen. Im Interview mit Radio Times erinnerte sich der Schauspieler an die angespannte Zeit bei den Dreharbeiten in Neuseeland. Der Grund: Gollum wurde damals mit der noch neuartigen Motion-Capture-Technik umgesetzt. Laut Andy betrachteten Elijah und Sean die gemeinsamen Aufnahmen deshalb nicht wirklich als echte Szenen. Die Auseinandersetzung traf bei Andy einen empfindlichen Punkt. Seit seiner Rolle als Gollum setzt er sich nämlich dafür ein, dass Performance Capture als vollwertige Form der Schauspielerei anerkannt wird.

Dazu kam, dass Andy erst Monate nach den anderen Stars am Set eintraf, weil Gollum erst später in der Handlung auftaucht. Die übrige Besetzung war zu diesem Zeitpunkt bereits eng zusammengewachsen. Nach seiner Wahrnehmung begegneten ihm die Kollegen anfangs mit spürbarer Distanz. Er fühlte sich deshalb einsam und wie ein Außenseiter. Über den Konflikt mit Elijah und Sean erzählte er Radio Times: "Es war nicht wirklich ein Zerwürfnis. Na ja, eigentlich war es doch ein Zerwürfnis. Wegen der neuen Art und Weise, wie wir Motion Capture eingesetzt haben, um Gollum zu filmen, haben sie die Szenen, die wir zusammen gedreht haben, fast wie eine bloße Probe behandelt. Da fielen dann schon harte Worte. Aber sobald wir Verständnis füreinander aufgebaut hatten, lief alles bestens." Ganz so tragisch endete die Geschichte am Ende aber nicht. Denn als die drei gelernt hatten, die Arbeit des jeweils anderen zu verstehen und zu respektieren, legten sie ihre Differenzen bei.

Von den ehemaligen Konflikten ist mittlerweile nichts mehr zu spüren. Heute empfindet Andy den "Der Herr der Ringe"-Kosmos als familiäres Umfeld. Das zeigt sich auch bei seinem neuesten Projekt: Für "Der Herr der Ringe: The Hunt for Gollum" schlüpft er nicht nur erneut in die Rolle des Gollum, sondern führt diesmal auch Regie. Elijah ist als Frodo wieder mit an Bord. Peter Jackson (65), Fran Walsh und Philippa Boyens gehören erneut zur kreativen Leitung. "Es ist wie eine Familie", schwärmte Andy über die Zusammenarbeit. Die Hauptdreharbeiten sind bereits abgeschlossen, der Film befindet sich derzeit in der Postproduktion. Kinostart soll am 16. Dezember 2027 sein. Doch die Rückkehr zu Gollum hatte für Andy auch eine anstrengende Seite. Rund zwei Wochen zuvor hatte er im Gespräch mit The Times erzählt, dass ihn die erneute Arbeit an der Figur bis in den Schlaf verfolgte.

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"Herr der Ringe – die Gefährten"-Filmplakat

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Getty Images Andy Serkis auf einer Awardshow in London im März 2019

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