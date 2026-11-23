Inde Navarrette (25) hat eine besondere Verbindung zu ihrer Hauptrolle Nikki Freeman in dem übernatürlichen Horrorfilm "Obsession" aus dem Jahr 2025. Wie die Schauspielerin im Gespräch mit E! News erläuterte, wurde ihr durch die Figur ermöglicht, Emotionen auszuleben, die im Alltag oft keinen Platz finden. "Und was ich bei Nikki festgestellt habe, ist, dass sie mich auf so viele verschiedene Arten getröstet hat, weil es so viele Seiten an uns als Frauen, an uns als Menschen gibt, die wir nicht zeigen dürfen. Und was für eine Ehre es ist, das in einem Film tun zu können", schwärmte Inde. Die intensive Auseinandersetzung mit der Rolle habe ihr zudem beigebracht, stärker auf sich selbst zu hören. Menschen seien ihrer Ansicht nach zu weit mehr fähig, als sie selbst glaubten. Man müsse ihnen lediglich die passende Möglichkeit geben, dieses Potenzial auch zu zeigen.

Doch ausgerechnet nach diesem prägenden Projekt ging es beruflich für Inde zunächst nicht weiter. Neue Angebote blieben aus, obwohl sie an zahlreichen Castings teilnahm und sich intensiv um weitere Rollen bemühte. Gegenüber Complex schildert sie offen, wie ernüchternd diese Phase für sie war: "Ich sprach vor, ich tat alles, aber nichts funktionierte. Ich wollte meine Miete bezahlen und Dinge unternehmen. Also führte ich Hunde aus, streamte und tat alles, was ich konnte." Vor allem das Streamen und Videospielen entwickelten sich während der Durststrecke zu einem wichtigen persönlichen Ventil. Inde fand großen Gefallen daran, online zu zocken und ihre Erlebnisse mit anderen zu teilen. Auch heute würde sie nach eigener Aussage gerne weiterhin streamen. Mittlerweile ist ihr Terminkalender jedoch so voll, dass ihr dafür schlicht die nötige Zeit fehlt.

Der Erfolg von "Obsession" fiel umso beeindruckender aus: Mit einem Budget von umgerechnet nur rund 660.000 Euro spielte der Horrorfilm weltweit mehr als 330 Millionen Euro in den Kinos ein. Inde rückte durch ihre Darstellung stark ins Rampenlicht und erhielt für ihre Leistung viel Anerkennung. Inzwischen wurde sie für den neuen X-Men-Film besetzt. Dabei verlief ihr Zoom-Vorsprechen für "Obsession" alles andere als leicht. Damals habe sie kaum Zugang zu ihren eigenen Emotionen gehabt, obwohl die anspruchsvolle Figur genau diese Bandbreite erforderte. "Ich glaube, ich befand mich persönlich an einem Punkt, an dem ich meine eigenen Gefühle völlig abgeschottet hatte, und bei Nikki braucht man sie alle", erinnert sich die Schauspielerin.

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Getty Images Inde Navarrette bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles, Oktober 2026

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Imago Inde Navarrette als Nikki und Michael Johnston als Bear in "Obsession" (2026), Los Angeles

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