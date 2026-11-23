Nach ihrem vorzeitigen Aus bei Temptation Island VIP haben Larissa Juraschek und Josua Günther die Ereignisse der vergangenen Tage noch einmal gemeinsam aufgearbeitet. In der siebten Folge der RTL+-Show trafen sich die beiden Realitystars mit Moderatorin Janin Ullmann (45), um über die Geschehnisse während des Treueexperiments zu sprechen. Besonders Larissa hatten die Aufnahmen aus der Männervilla schwer zugesetzt, da sie befürchtete, ihr Freund könnte Gefühle für eine andere Frau entwickelt haben. Josua zeigte sich angesichts seines Verhaltens einsichtig und entschuldigte sich bei seiner Partnerin. Obwohl Larissa zuvor noch erklärt hatte, die Sendung als Single verlassen zu wollen, entschieden sich die beiden nach der Aussprache gegen eine Trennung und verließen die Show als Paar. Wie froh sie über das Ende des Experiments war, machte Larissa dabei deutlich: "Ich bin sehr erleichtert, dass wir gehen."

Wie groß Larissas Sorgen während des Beziehungstests gewesen waren, machte sie im Gespräch mit Janin deutlich: "Ich habe geglaubt, dass Josua sich in eine andere Frau verliebt hat." Besonders schmerzhaft war für die Realitydarstellerin, wie vertraut ihr Freund mit einer der Verführerinnen umgegangen war. So hatte er die junge Frau nicht nur gefragt, ob sie ihn auf sein Zimmer begleiten wolle, sondern ihr offenbar auch seinen Hoodie überlassen – ausgerechnet den Pullover, den sonst Larissa selbst trägt. Josua zeigte sich angesichts dieser Szenen zerknirscht und versuchte, seiner Partnerin seine Liebe zu versichern: "Ich kann mich nur entschuldigen. Es tut mir unfassbar leid. Du weißt, dass ich dich über alles liebe und das niemals aufs Spiel setzen würde." Als Janin wissen wollte, weshalb er die Nähe zu der anderen Frau dann überhaupt zugelassen hatte, gab er sich selbstkritisch: "Weil ich nicht nachgedacht habe."

Für Larissa und Josua war das Treueexperiment bereits zuvor durch einen folgenschweren Regelbruch aus dem Ruder gelaufen. Nachdem der Fitnesscoach bei einem sogenannten Schlüsselloch-Moment in der Männervilla Villa Eros Aufnahmen gesehen hatte, in denen seine Freundin ankündigte, die Show als Single verlassen zu wollen, hielt ihn nichts mehr zurück. Kurzerhand stürmte er in Badelatschen und SpongeBob-Socken zur benachbarten Frauenvilla, um Larissa zur Rede zu stellen. Die zeigte sich von seinem unangekündigten Auftauchen allerdings wenig begeistert und konfrontierte ihn stattdessen direkt mit ihren Vorwürfen. Auch die anderen Bewohnerinnen konnten kaum glauben, dass Josua plötzlich vor ihnen stand. Sein eigenmächtiger Besuch hatte schließlich Konsequenzen: Wegen des Regelverstoßes mussten die beiden das Format vorzeitig verlassen.

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RTL / Markus Hertrich Josua Günther und seine Freundin Larissa, "Bad Boyfriends"-Kandidaten

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