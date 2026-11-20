Bei Tara Tabitha (33) ist offenbar das Maß voll! Der Realitystar geht mit dem Team von Temptation Island VIP hart ins Gericht. In mehreren Instagram-Storys wirft die Österreicherin der Produktion der RTL+-Show vor, ihre erklärenden Kommentare unter Beiträgen auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung zu löschen oder zu verbergen. Den Umgang mit ihr und ihrem damaligen Partner Dennis Lodi (31) empfindet sie als "Zensur und Hetze". Besonders stört Tara, dass Dennis zugunsten der Einschaltquoten "als williger Lustmolch dargestellt" werde. Kritische Kommentare gegen sie und Dennis dürften hingegen stehen bleiben und für Reichweite sorgen. "Also Kommentare GEGEN uns sind ok, da freuen sie sich über die Reichweite, aber uns wird ein Maulkorb verpasst", schimpft der Realitystar. Einschüchtern lassen will Tara sich davon offenbar nicht. In einer weiteren Story stellt sie klar: "Ich bin da echt die Falsche für solche Spielchen. Ich bin immer nett, aber ich lasse mich nicht verarschen."

Ins Rollen gebracht hat den Ärger ein Clip, den die Show auf Instagram veröffentlicht hat. Darin bietet Dennis der Verführerin Bella an, ihren Po abzulecken – allerdings nur, wenn sie damit einverstanden ist. Tara wollte unter dem Video klarstellen, dass er mit den Worten "Wenn du willst, natürlich" ausdrücklich um Erlaubnis gebeten habe. Doch diese Kommentare seien nach ihren Angaben verschwunden. Außerdem spricht sie von Doppelmoral: Einerseits verlange das Team Respekt gegenüber den Verführerinnen, andererseits würden Reels gepostet, in denen sie scheinbar lästert. Einige der Damen seien "übergriffig, aufdringlich und primitiv" und wollten mit "Grabschereien" eine Beziehung zerstören und sich Sendezeit sichern. Als Beispiele nennt sie Frauen, die Dennis "einfach nackt von hinten anspringen" oder ihm "aus dem Nichts die Hosentüre aufzippen". Mit echter Verführung habe das für sie nichts zu tun, vielmehr gehe es um möglichst kompromittierende Aufnahmen. Statt Kommentare zu entfernen, sollten die Verantwortlichen lieber "das Problem lösen, Gespräche suchen, Verantwortung übernehmen und vllt Taktik ändern".

Wie sehr ihr die ganze Sache zusetzt, zeigt Tara in einer Videobotschaft auf Instagram. Darin erzählt sie, dass ihr während einer Autofahrt wegen der Vorfälle ununterbrochen die Tränen gelaufen seien. Bislang habe sie vieles für sich behalten, doch ihre Zurückhaltung habe Grenzen. "Ich halte echt noch zu so vielen Sachen meine Klappe, aber ich kann nicht garantieren, wie lange noch, weil mein Geduldsfaden ist so dünn", erklärt Tara. In einer weiteren Story schickt sie eine deutliche Warnung an die Verantwortlichen der Show hinterher: "Ich bin soooo kurz davor auszupacken." Alle Verführerinnen schert Tara bei ihrer Abrechnung allerdings nicht über einen Kamm. Sie unterscheidet deutlich zwischen Annäherungen, die sie als übergriffig empfindet, und echter Verführung. Als positive Beispiele nennt sie Chayenne und möglicherweise auch Angie. Bei ihnen habe Dennis selbst die Nähe gesucht oder sie eindeutig zugelassen.

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Joyn Tara Tabitha, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2026

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RTL / Jonas Mohr Dennis Lodi und Tara Tabitha bei "Temptation Island VIP"

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