Intimes Drama bei Das große Promi-Büßen: Nadja Großmann vermutet, sich während ihres Aufenthalts im Camp einen Scheidenpilz eingefangen zu haben. In der Show vertraut sie sich Anna Miltina an und schildert ihre Sorge: "Ich habe das Gefühl, dass ich einen Scheidenpilz hier bekomme." Kurz darauf berichtet auch Melissa Hofman von Beschwerden. Nadja und Melissa reagieren daraufhin verärgert, denn Anna soll mögliche Symptome schon seit mehreren Tagen bemerkt haben, ohne die anderen Frauen darüber zu informieren. Die Influencerin lässt die Anschuldigungen allerdings nicht auf sich sitzen. Sie betont, dass überhaupt nicht feststehe, ob sie tatsächlich einen Pilz habe. Sie habe zwar eine Creme und Tabletten bekommen, diese seien allerdings lediglich vorsorglich zum Einsatz gekommen.

Anna erklärt in der Sendung, dass sie ihre möglichen Symptome frühzeitig gemeldet habe: "Ich habe nach dem vierten Tag schon gesagt, dass ich eventuell etwas habe, weil ich untenrum richtige Schmerzen habe. Die haben mir eine Creme gegeben und Tabletten." Bei Nadja sorgt diese Aussage jedoch für reichlich Ärger. "Hätte man mir das vor drei Tagen schon gesagt, dass hier eine etwas hat, dann wäre ich gar nicht mehr auf Toilette gegangen!", schimpft sie bei "Das große Promi-Büßen". Anschließend trägt die Blondine ihren Verdacht auch vor die übrigen Campbewohner. Bevor noch einmal jemand die Gemeinschaftstoilette benutzt, will sie diese erst gründlich reinigen. Rückendeckung bekommt sie dabei von Melissa: "Nadja, ich habe es auch. Finde ich auch voll fahrlässig von Anna, dass man das nicht sagt, wenn man das seit ein paar Tagen hat." Damit stehen die Vorwürfe im Raum, obwohl weiterhin unklar bleibt, worauf die Beschwerden der Frauen tatsächlich zurückzuführen sind.

Die intime Auseinandersetzung spaltet schließlich die Gruppe. Georgina Fleur (36) schlägt sich auf die Seite von Nadja und Melissa und findet es ebenfalls nicht in Ordnung, mögliche Beschwerden für sich zu behalten. Raffaela Raab stellt sich dagegen auf Annas Seite. Sie gibt zu bedenken, dass nicht jeder wisse, ob und auf welchem Weg eine solche Infektion überhaupt übertragen werden könne. Anna empfindet die Anschuldigungen ebenfalls als ungerecht und verweist erneut darauf, dass es keine gesicherte Diagnose gebe. "Vielleicht habe ich keinen Pilz. Es war zur Vorbeugung. Jetzt Drama zu schieben und das hochzuschaukeln finde ich unfair", betont sie in der Realityshow. Ob sich tatsächlich eine der Frauen angesteckt hat, bleibt damit offen. In der Sendung ist lediglich von vermuteten Pilzinfektionen und möglichen Symptomen die Rede. Eine bestätigte Diagnose bei Anna, Nadja oder Melissa wurde bislang nicht öffentlich gemacht. Die fünfte Staffel "Das große Promi-Büßen" ist seit dem 26. Oktober 2026 auf Joyn verfügbar. Ab Dienstag, 24. November, ist das #PromiBüßen ebenfalls erstmals um 22:10 Uhr in SAT.1 zu sehen.

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Joyn Anna Miltina bei "Das große Promi-Büßen"

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Joyn Nadja Großmann in "Das große Promi-Büßen"

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