Bei seinem letzten Studioalbum "Blackstar" ließ sich David Bowie (†69) offenbar von einem überraschenden Namen inspirieren: Kendrick Lamar (39). Das geht aus dem neuen Buch "David Bowie: Music Lover - The Inside Story of David Bowie's Record Collection" hervor. Verfasst wurde das Buch von Bowies langjährigem Freund Geoff MacCormack und dem Autor Jérôme Soligny. Sie berichten, dass der Sänger 2015 besonders häufig zu Kendrick Lamars drittem Album "To Pimp a Butterfly" griff. Zu dieser Zeit arbeitete Bowie gerade im Studio an seinem letzten Album "Blackstar". "Das dritte Album des Rappers aus Los Angeles ist eines, das David Bowie 2015, in dem Jahr, in dem er 'Blackstar' aufnahm, sehr oft hörte", heißt es in dem Buch, wie Female First berichtet. Das Werk gewährt damit einen Einblick in die Musik, die den Briten in seiner letzten Schaffensphase begleitete. Und der Hip-Hop-Star aus Kalifornien war dabei nicht der einzige Künstler, der ihn beschäftigte.

Auch D'Angelos Album "Black Messiah" hinterließ bei David Eindruck – und ebenso bei seinem Produzenten Tony Visconti. Die Platte lieferte laut dem Buch sogar Anregungen für Teile der Gesangsbearbeitung auf "Blackstar". Zu den damaligen Favoriten des Musikers zählten außerdem die experimentelle Hip-Hop-Gruppe Death Grips und das schottische Elektronikduo Boards of Canada. Seine Offenheit für neue Klänge zeigte sich auch bei der Produktion selbst. So schlug David seinem Produzenten Tom Elmhirst als Mixer vor. Auf Tom Elmhirst aufmerksam geworden war Bowie durch dessen Zusammenarbeit mit Künstlern wie Amy Winehouse (†27), Adele (38), Arcade Fire und Beck. Bei der Abmischung von "Blackstar" vertrauten er und Tony Visconti dem Toningenieur weitgehend und ließen ihm freie Hand. So erhielt das Album einen ganz eigenen Klang, der sich deutlich von vielen früheren Werken des Musikers abhob, wie Female First berichtet.

Die Arbeiten an "Blackstar" fanden 2014 und 2015 in New York statt – unter schwierigen Umständen. Denn David befand sich zu dieser Zeit wegen Leberkrebses in einer 18-monatigen Behandlung. Seine Erkrankung hielt er vor der Öffentlichkeit geheim. Im Studio zeigte sich die Musiklegende vor der Band ohne Wollmütze und mit kahlem Kopf. Die Anwesenden bat er darum, über seinen Gesundheitszustand Stillschweigen zu bewahren. Am 8. Januar 2016, Davids 69. Geburtstag, kam "Blackstar" schließlich auf den Markt. Am 10. Januar 2016, nur zwei Tage nach der Veröffentlichung seines letzten Albums, verstarb der Sänger. Das neue Buch gibt anhand von mehr als 100 Künstlern einen Einblick in Davids vielseitige musikalische Interessen. Es macht deutlich, dass er auch in seinen letzten Lebensjahren offen für neue Einflüsse blieb und sich mit den unterschiedlichsten Musikrichtungen beschäftigte – von Hip-Hop und Soul bis hin zu elektronischer Musik.

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Getty Images David Bowie bei einem Konzert in Kopenhagen 2003

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Getty Images Kendrick Lamar nimmt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles den Preis für Best Rap Album für "Gnx" entgegen.

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