Steht Nico Legat (28) Anfang 2027 vor einer schwierigen Entscheidung? Der Realitystar soll für die neue Staffel von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! gesetzt sein und dafür nach Australien fliegen. Das berichtet zumindest der Berliner Kurier, der die Info von einem Insider bekommen haben will. Doch ausgerechnet in dieser Zeit erwartet seine Freundin Laura Parrinello in Deutschland das erste gemeinsame Kind.

Der Quelle zufolge soll der errechnete Geburtszeitraum genau in die Wochen fallen, die Nico im australischen Dschungel verbringen würde. Wie viel Wahrheit dahintersteckt, ist noch unklar: Bislang haben weder Nico selbst noch RTL eine Teilnahme bestätigt. Zuletzt zeigte sich Nico gemeinsam mit Laura in der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars oder aktuell in Prominent verwandt an der Seite von Papa Thorsten Legat (58). Der Ex-Fußballer war selbst schon einige Male im australischen Dschungel untergekommen – womöglich tritt sein Sohnemann in der kommenden Staffel in seine Fußstapfen.

Im kommenden Jahr geht die 20. Staffel des Dschungelcamps an den Start. Die Jubiläumsstaffel werde wohl auch die bisher längste Ausgabe der RTL-Show. Neben Nico wird bereits über weitere Kandidaten spekuliert. So fielen unter anderem schon die Namen von GZSZ-Bekanntheit Isabell Horn (42), Ex-Schlager-Sängerin Michelle (54) oder Reality-TV-Star Serkan Yavuz (33). Offiziell bestätigt wurde bislang aber noch keiner der möglichen Kandidaten.

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RTL / Pascal Bünning Die Dschungelcamp-Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen

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RTL Nico Legat, "Das Sommerhaus der Stars" 2026

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