Morten Harket (67) spricht mit 67 Jahren offen über die schweren Folgen seiner Parkinson-Erkrankung. Gegenüber dem Sunday Times Magazine schildert der A-ha-Sänger, dass er stark abgenommen und sowohl seinen Geruchs- als auch seinen Geschmackssinn verloren habe. Ein halbes Jahr lang habe er zudem keinen erholsamen Schlaf gefunden. Nach Einschätzung seiner Ärzte könnte die Krankheit bereits seit rund 30 Jahren bestehen. Am meisten setzt dem Musiker jedoch zu, dass er seine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hat. "Manchmal fange ich plötzlich an zu weinen und kann nicht aufhören, oder ich lache, aber das bin nicht ich", beschreibt der Musiker seine belastenden Erfahrungen. Das Gefühl, sich selbst zu verlieren, sei für ihn nur schwer zu ertragen. Verbittert sei er trotz der gravierenden Beschwerden aber nicht. Er sei "immer noch da", betonte der Norweger in dem Interview.

Die Diagnose erhielt Morten bereits 2022, öffentlich sprach er jedoch erst im Juni 2025 über seine Erkrankung. Er ist überzeugt, dass viele Betroffene zunächst gar nichts von ihrer Erkrankung ahnen. Das Gehirn könne die Symptome nämlich lange Zeit über andere Bereiche ausgleichen. Bei ihm führte ein scheinbar harmloses Warnzeichen zum Arztbesuch: Beim Zähneputzen fühlte sich der Griff um die Zahnbürste "ungeschickt" an. Sein Arzt hatte sofort Parkinson im Verdacht, eine PET-Untersuchung brachte schließlich Gewissheit. Als sich Mortens Symptome im Sommer 2024 verschlimmerten, ließ er sich in der Mayo Clinic in Florida behandeln. Dort unterzog er sich einer tiefen Hirnstimulation, bei der Elektroden im Gehirn die gestörte Aktivität regulieren. Die richtige Einstellung bleibt allerdings schwierig. "Bei zu wenig Stimulation können meine Gedanken oder meine Sprache schwinden. Bei zu viel drehe ich völlig durch: unwillkürliche Bewegungen, Zuckungen und Krämpfe", erklärt er dem Sunday Times Magazine.

Als Morten seine Diagnose im Juni 2025 auf der offiziellen Website von A-ha bekannt gab, berichtete er auch von mehreren Hirnoperationen. Zudem erklärte der Frontmann, über Jahre gegen seinen eigenen Körper gekämpft zu haben. Ob der Frontmann jemals wieder auf der Bühne singen wird, ist nach wie vor ungewiss. Schon damals räumte der Musiker ein, dass ihm das Singen nicht mehr möglich erscheine. Aktuell verspüre er keine Lust darauf und könne sich nicht über seine Stimme ausdrücken. Damit bleibt offen, ob Morten noch einmal als Sänger seiner berühmten Band auf der Bühne stehen wird. Im Jahr 1982 hatte Morten die Band zusammen mit Paul Waaktaar-Savoy und Magne Furuholmen (64) gegründet. Den weltweiten Durchbruch feierte das norwegische Trio drei Jahre später mit seinem Debütalbum "Hunting High and Low" und den Hits "Take On Me" sowie "The Sun Always Shines on TV". Die Songs machten die Gruppe international bekannt.

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Getty Images Morten Harket, Sänger

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Getty Images Morten Harket, 2013

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