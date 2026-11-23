Traurige Nachrichten von Dieter Nuhr (66): Der Kabarettist ist an Krebs erkrankt. Wie der Comedian am heutigen Montag auf Instagram bekannt gab, haben die Ärzte bei ihm ein Hodgkin-Lymphom festgestellt. Die Diagnose zieht für den Entertainer weitreichende Konsequenzen nach sich. Da für ihn nun eine Therapie ansteht, legt er seine beruflichen Verpflichtungen ab sofort komplett auf Eis: Sämtliche Bühnenshows sowie seine TV-Auftritte sind bis ins Frühjahr hinein gestrichen – und auch der geplante Jahresrückblick muss ausfallen. Den Kopf in den Sand stecken will der gebürtige Weseler trotz der Zwangspause aber offenbar nicht. In seinem Beitrag richtet er den Blick bereits auf die Zeit nach der Behandlung und kündigt einen Neustart an. Mit seiner Botschaft wandte sich Dieter direkt an seine Follower und erklärte ihnen ganz offen, wie es um ihn steht und was die Erkrankung für seine Arbeit in den kommenden Monaten bedeutet.

In seinem Statement fand der Kabarettist deutliche Worte, verlor dabei aber nicht seinen Humor. "Ich habe heute mal eine unangenehme Nachricht: Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert. Das ist, auch wenn der Name übel klingt, sehr gut heilbar. Ich muss allerdings eine Therapie machen. Deshalb muss ich ab sofort alle Auftritte und Sendungen bis zum Frühjahr absagen", schrieb er auf Instagram. Besonders der Ausfall seines Jahresrückblicks scheint ihn zu ärgern: "Leider fällt damit auch der Jahresrückblick aus. Eieiei! Passt mir gar nicht … Habe so viel Material … Aber es hätte schlimmer kommen können. Ich ziehe das jetzt durch, räume in den Innereien auf, und dann freue ich mich auf den Neustart!" Welche Therapie genau auf ihn zukommt, ließ Dieter offen. Ebenso nannte er noch kein konkretes Datum dafür, wann er wieder auf der Bühne oder vor den TV-Kameras stehen wird. Dabei war er erst wenige Tage zuvor, am 19. November, noch mit seiner Sendung "Nuhr im Ersten" im Fernsehen zu sehen gewesen.

Ein Hodgkin-Lymphom ist eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems, zu dem unter anderem die für unsere Immunabwehr wichtigen Lymphknoten zählen. Im Vergleich zu vielen anderen Krebserkrankungen stehen die Heilungschancen hier jedoch gut – genau diesen Punkt greift auch Dieter in seinem Statement auf, indem er unterstreicht, dass die Erkrankung trotz ihres beängstigenden Namens sehr gut heilbar ist. Der Entertainer, der am 29. Oktober 1960 zur Welt kam, hatte erst vor wenigen Wochen seinen 66. Geburtstag gefeiert. Seit Jahrzehnten steht er als Kabarettist auf der Bühne und ist mit seinen Programmen regelmäßig im Fernsehen präsent. Für die Behandlung zieht sich Dieter, der auch international als Maler bekannt ist, nun vorerst aus der Öffentlichkeit zurück. Wie lange seine Pause genau dauern wird, ist bislang offen – nach seinen eigenen Angaben soll sie sich jedoch bis ins Frühjahr erstrecken.

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Instagram / dieternuhr Dieter Nuhr, November 2026

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Instagram / dieternuhr Dieter Nuhr, Comedian

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