Serkan Yavuz (33) hat eine klare Ansage gemacht: Ins Dschungelcamp 2027 zieht es ihn offenbar nicht. Beim Finale von Sam Dylans "Iconic Drama Show" in Hamburg stellte der Gastgeber dem Realitystar vor Live-Publikum eine direkte Frage: Wird er in den australischen Busch ziehen? Serkan musste lachen und antwortete knapp: "Nein." Dann legte der TV-Star noch einmal nach. Er erklärte, dass die Gerüchte um ihn kein neues Phänomen seien. "Jedes Jahr taucht mein Name auf. Ich weiß auch nicht, wie das auftaucht, aber er ist halt immer da drinnen. Ich kann euch beruhigen: Nein", erklärte der zweifache Vater auf der Bühne. Damit erteilte er den Gerüchten um einen Einzug in den australischen Busch erstmals selbst öffentlich eine klare Absage. Zugleich betonte Serkan, dass er offenbar regelmäßig als möglicher Kandidat der RTL-Show gehandelt werde – auch wenn daran nach seinen Worten diesmal ebenfalls nichts dran sei.

Angeheizt hatte die aktuelle Gerüchteküche ein Bericht der Bild. Die Zeitung hatte behauptet, dass Serkan zur Besetzung der kommenden Staffel gehören soll – gemeinsam mit Schlagersängerin Michelle (54) und der ehemaligen GZSZ-Darstellerin Isabell Horn (42). Das Publikum in Hamburg schien von dieser Vorstellung durchaus angetan: Als Sam in die Runde fragte, wer Serkan gerne im Dschungelcamp sehen würde, brach Jubel aus. Der Realitystar selbst teilte die Begeisterung allerdings nicht. "Bitte nicht", entgegnete er. Offiziell ist bislang ohnehin noch nichts: RTL hat die Teilnehmer der Jubiläumsstaffel bislang nicht vorgestellt und sich auch nicht zu den kursierenden Namen geäußert. Ebenso steht der genaue Starttermin noch aus. Voraussichtlich beginnt die 20. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Ende Januar 2027. Ausgestrahlt wird das Format erneut bei RTL und über den Streamingdienst RTL+.

Mit einem Einzug ins Dschungelcamp wäre Serkan ausgerechnet zwei Frauen gefolgt, die in seinem Privatleben für reichlich Schlagzeilen gesorgt hatten: seiner Noch-Ehefrau Samira Yavuz (32) und seiner früheren Affäre Evanthia Benetatou (34). Beide hatten bereits gemeinsam im australischen Busch gesessen. Samira hatte sich bis ins Finale gekämpft und die Show als Vizekönigin verlassen. Die Geschichte hinter dem brisanten Aufeinandertreffen hatte 2021 begonnen: Damals hatten sich Serkan und Samira bei Bachelor in Paradise kennengelernt. Sie sind Eltern zweier Töchter geworden und hatten 2023 geheiratet. Im Februar 2025 hatte Samira die Trennung öffentlich gemacht. Kurz darauf war Serkans Affäre mit Eva bekannt geworden. Zuletzt hatten sich die beiden Eltern wieder als eingespieltes Team bei der Betreuung ihrer Kinder gezeigt. Auch Liebesgerüchte waren aufgekommen. Eine Bestätigung für ein Comeback als Paar hatte es von ihnen jedoch nicht gegeben.

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ProSieben, Joyn Serkan Yavuz in "The Hunt"

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Imago Isabell Horn, Juni 2026

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