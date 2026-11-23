Tara Tabitha (33) und Dennis Lodi (31) haben mit einem gemeinsamen Bühnenauftritt für Spekulationen über ihren Beziehungsstatus gesorgt. Am Sonntag standen die beiden beim Tourfinale von Sam Dylans (35) Liveshow "Iconic Drama" in Hamburg zusammen auf der Bühne und kündigten an, 2027 mit einem eigenen Programm auf Tour gehen zu wollen. Da die beiden derzeit bei Temptation Island VIP zu sehen sind und der Ausgang ihres Beziehungstests noch nicht bekannt ist, warfen die gemeinsamen Zukunftspläne Fragen auf. Um möglichen Rückschlüssen auf ihre Beziehung vorzubeugen, meldete sich Tara anschließend auf Instagram zu Wort und erklärte: "Gestern haben Dennis und ich ein neues berufliches Projekt bei Sam Dylans Show 'Iconic Drama' vorgestellt. Dieses Projekt war schon VOR 'Temptation Island' unterschrieben und findet 2027 zusammen statt, ob wir ein Paar sind oder nicht. Dieser Auftritt war also vom Vertrag ausgenommen und hatte berufliche Hintergründe. Und ist somit kein Spoiler."

Bei ihrer geplanten Liveshow wollen Tara und Dennis vor allem die Themen Liebe und Flirten in den Mittelpunkt stellen und sogar Menschen aus dem Publikum miteinander verkuppeln. Dass sie das Projekt unabhängig von ihrem privaten Beziehungsstatus gemeinsam umsetzen möchten, steht bereits fest. Bei ihrem Auftritt bei "Iconic Drama" hielten die beiden auf dem Gästesofa allerdings auffällig großen Abstand voneinander. Da sie über den Ausgang von "Temptation Island VIP" noch nicht sprechen dürfen, blieb auch auf Sams Nachfrage offen, ob ihre Liebe den Treuetest überstanden hat. Stattdessen bezeichnete Tara Dennis kurzerhand als "Wi*hser", relativierte die Beleidigung jedoch direkt wieder. In ihrer österreichischen Heimat sei der Ausdruck weniger heftig als in Deutschland, erklärte sie und verriet, dass sie manchmal sogar ihren besten Freund so nenne.

Schon nach Abschluss der Dreharbeiten zu "Temptation Island VIP" hatte Tara mit einigen vielsagenden Äußerungen die Gerüchte um ein mögliches Liebesaus befeuert. Zudem machte die Realitydarstellerin aus ihrem Unmut über die Verführerinnen und die Produktion der Sendung keinen Hehl. Auch abseits des TV-Experiments deutete sich bei der Österreicherin zuletzt eine größere Veränderung an: Auf Instagram präsentierte sie ihren Followern ein Haus mit Garten, in das sie gemeinsam mit ihren beiden Hunden ziehen wollte. Ihre Vierbeiner bezeichnete Tara dabei liebevoll als ihre "zwei Kinder". Hündin Lou Lou durfte das neue Grundstück sogar schon ausgiebig erkunden. Bis zum tatsächlichen Einzug stand allerdings noch einiges auf ihrer To-do-Liste. Neben der Einrichtung der Räume und der Bestellung neuer Möbel musste die Influencerin nach eigenen Angaben auch noch eine geeignete Umzugsfirma finden.

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RTL / Jonas Mohr Tara Tabitha und Dennis Lodi bei "Temptation Island VIP"

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Joyn Tara Tabitha, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2026

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