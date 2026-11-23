Robert Pattinson (40) hat einmal einen äußerst ungewöhnlichen Weg gefunden, um eine aufdringliche Verehrerin loszuwerden. Wie Mirror berichtet, wurde der Schauspieler auf dem Höhepunkt seines "Twilight"-Ruhms während eines Filmdrehs in Spanien wochenlang von einer Stalkerin verfolgt. Die Frau harrte demnach Tag für Tag vor seiner Unterkunft aus. Das Ganze liegt weit zurück und spielte sich 2009 ab. Robert war damals 23 Jahre alt und durch die "Twilight"-Filme weltweit bekannt geworden. In der Fantasy-Reihe nach den Romanen von Stephenie Meyer (52) verkörperte er den Vampir Edward Cullen und wurde mit der Rolle zum Mädchenschwarm. Sein Status als gefeierter Vampirdarsteller hatte der Frau offenbar Anlass gegeben, über Wochen hinweg seine Nähe zu suchen. Statt sie weiterhin zu ignorieren, griff Robert zu einer überraschenden Taktik: Er ging auf sie zu und lud sie in ein Restaurant in der Nähe ein.

Für seine Einladung nannte Robert einen ziemlich ehrlichen Grund, nämlich seine damalige Isolation. "Ich war so gelangweilt und einsam, dass ich rausging und mit ihr zu Abend aß", gab er offen zu. Ein romantisches Dinner wurde daraus demnach nicht. Bei dem Treffen ließ er seinem Frust dann freien Lauf. Das vermeintliche Date wurde so eher zu einer Art Therapiesitzung. Die Strategie zeigte offenbar Wirkung: Nach dem für die Frau wohl eher ernüchternden Abend ließ sie sich nicht mehr vor seinem Wohnhaus blicken. Der Darsteller fasste den Ausgang des Abends trocken zusammen: "Ich habe mich einfach über alles in meinem Leben beschwert, und sie kam nie wieder." Auch weitere Kontaktversuche gab es danach nicht mehr.

Gegenüber Mirror erinnerte sich Robert an die Wochen vor dem ungewöhnlichen Abendessen. "Ich hatte letztes Jahr eine Stalkerin, während ich in Spanien einen Film drehte. Sie stand wochenlang jeden Tag vor meiner Wohnung, den ganzen Tag, jeden Tag", schilderte der Schauspieler. Die Frau tauchte also nicht nur gelegentlich auf, sondern wartete über einen langen Zeitraum ununterbrochen vor seiner Tür. Robert kommentierte seine abschreckende Wirkung gegenüber Mirror mit einer gehörigen Portion Humor. "Die Leute langweilen sich bei mir innerhalb von ungefähr zwei Minuten", erklärte er.

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Getty Images Robert Pattinson bei der New Yorker Premiere von „Die My Love“ 2025

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Getty Images Taylor Lautner, Kristen Stewart, Stephenie Meyer und Robert Pattinson auf einer Filmpremiere 2012

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