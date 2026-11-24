Eric Stehfest (37) wird erneut Vater. Der Schauspieler und seine Partnerin Sarah Scheil erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Für Eric ist es bereits das dritte: Aus seiner früheren Beziehung mit Edith Stehfest (31) hat er zwei weitere Kinder. Edith erfuhr allerdings nicht persönlich von der Schwangerschaft, sondern über TikTok. In einem Video auf der Plattform schilderte sie nun, wie sie die Nachricht aufgenommen hat. Trotz der ungewöhnlichen Umstände ließ sie es sich nicht nehmen, zunächst zu gratulieren: "Es gibt News. Meine Kinder bekommen Geschwisterchen. Und ich bin nicht die Mama. Wie geht das nur? Natürlich. Der Papa, der wird wieder Vater. An dieser Stelle erst mal wunderbar, weil, wenn er was kann, dann ist es, süße Kinder zu machen – herzlichen Glückwunsch dazu." Anschließend erzählte Edith, wie die gemeinsamen Kinder auf die Neuigkeit reagiert hatten.

Edith schilderte, dass sie am Sonntag mit ihren beiden Kindern zusammensaß, als ihr Sohn sich das Video mit den Babynews ansah. "Ich habe das auch über TikTok erfahren und habe am Sonntag mit meinen Kindern da gesessen und sehe, wie mein Sohn das Video anschaut, und meinte: 'Ihr bekommt ein Geschwisterchen. Wie schön. Wusstet ihr das?'", berichtete sie in ihrem Clip. Beide Kinder verneinten zunächst. Ihre Tochter habe lediglich erwidert: "Ja, wird bestimmt eh ein Junge", und sei anschließend gegangen. Edith fühlte sich in diesem Moment überfordert. Sie war davon ausgegangen, ihren Kindern gerade selbst von der Schwangerschaft erzählt zu haben. Erst etwa eine Stunde später rückte ihr Sohn mit der Wahrheit heraus: "Mama, wir wussten das schon länger. Wir durften es dir nicht sagen." Die Kinder waren also bereits eingeweiht, hatten die Neuigkeit aber vor ihrer Mutter geheim halten sollen.

Neben dem Nachwuchs gibt es für Eric und Sarah noch weitere Pläne: Das Paar möchte auch heiraten. In einer Fragerunde auf Instagram verriet Eric seinen Followern, dass die Trauung im kommenden Jahr stattfinden soll – allerdings erst nach der Geburt des gemeinsamen Kindes. Einen möglichen Termin nannte er ebenfalls: Der 7. Juli 2027 steht im Raum. Festgelegt haben sich die beiden bislang aber noch nicht. Auf Sarah und Eric dürfte damit ein aufregendes Jahr zukommen. Für Ediths und Erics gemeinsame Kinder bedeutet es nicht nur ein neues Geschwisterchen, sondern möglicherweise auch eine Hochzeit ihres Vaters. Wer bei der Feier dabei sein soll, hat Eric bisher nicht verraten.

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Instagram / edithstehfest Edith Stehfest, Reality-TV-Bekanntheit

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IMAGO / STAR-MEDIA Eric und Edith Stehfest, Realitystars

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