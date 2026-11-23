Eric Stehfest (37) schwebt im siebten Himmel! Kurz nachdem er und seine Partnerin Sarah Scheil verkündet haben, dass sie Nachwuchs erwarten, meldet sich der Schauspieler erneut bei seinen Fans. In einer persönlichen Instagram-Story lässt Eric sie nun an seiner Vorfreude teilhaben. Für das Paar ist es das erste gemeinsame Baby. Für die Patchworkfamilie ist das Baby bereits das fünfte Kind. Zunächst filmt er sich vor einem Fachwerkgebäude, später nimmt er seine Follower mit in einen überdachten Pferdestall. Dort ist zwischendurch auch Sarah zu sehen, die lächelnd neben ihrem Pferd Vegas steht. Seine Gefühle bringt Eric in dem Clip schließlich unmissverständlich auf den Punkt: "Und ja, wir sind mehr, mehr als glücklich. Und ich werde noch mal Vater, ja!"

Zugleich bedankt sich der werdende Vater für die zahlreichen Reaktionen auf das Verkündungsvideo, das er und Sarah am Vortag veröffentlicht hatten. Die vielen Nachrichten seien den beiden sehr ans Herz gegangen, erzählt er. Besonders stolz ist Eric auf die emotionale Aufnahme, mit der das Paar seine Neuigkeiten öffentlich machte. Sie sei völlig unverfälscht, komme von Herzen und erzähle die Geschichte der vergangenen anderthalb Jahre. Anfangs hatte der Autor allerdings auch über eine deutlich humorvollere Inszenierung nachgedacht. Eines der Kinder sollte als Storch verkleidet vor der Haustür stehen und klingeln. Sarah habe diesen Vorschlag jedoch nicht besonders lustig gefunden, berichtet Eric in seinem Video. Stattdessen entschieden sie sich für die gefühlvolle Variante. Ganz nebenbei gibt er auch einen Einblick in den gemeinsamen Alltag. Den Stall auszumisten und sich um Sarahs Pferd Vegas zu kümmern, gehöre mittlerweile zu seinen täglichen Aufgaben.

Ihr Babyglück hatten Eric und Sarah zuvor mit einem emotionalen Instagram-Video bekannt gegeben. In dem Clip zeigte die werdende Mutter bereits ihren deutlich erkennbaren Babybauch. Eine Einblendung lieferte zudem einen Hinweis darauf, wann der Nachwuchs zur Welt kommen könnte: Mit den Worten "Mom est. 2027" deutete das Paar an, dass sein gemeinsames Kind im Jahr 2027 geboren werden soll. Für Eric und Sarah ist es zwar das erste gemeinsame Kind, doch ganz neu ist das Familienleben für die beiden nicht. In ihrer Patchworkfamilie warten bereits vier künftige Geschwister auf das jüngste Familienmitglied. Mit dem Baby wächst die Patchworkfamilie damit auf insgesamt fünf Kinder an.

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Imago Bei Julian F.M. Stoeckels Dschungelparty: Eric Stehfest im JW Marriott Hotel Berlin, 23.01.2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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