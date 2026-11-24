Eric Stehfest (37) gewährt seinen Fans sehr private Einblicke in die Schwangerschaft seiner Freundin Sarah Scheil. In einer Fragerunde auf Instagram wollte jemand aus seiner Community wissen, mit welchen Beschwerden die werdende Mutter derzeit zu kämpfen hat und wie es ihr gerade geht. Der Schauspieler beließ es nicht bei einer schriftlichen Antwort. Zusätzlich teilte er ein kurzes Video in seiner Story, das während einer Autofahrt entstanden ist. Darin sitzt Sarah auf dem Beifahrersitz und erlebt einen ziemlich unglamourösen Moment, denn die Schwangere muss stark würgen. Mit Babybauch-Idylle und rosaroten Pastellfarben hat diese Szene also herzlich wenig zu tun. Die Aufnahme zeigt ziemlich deutlich, wie heftig Sarah derzeit mit der Schwangerschaftsübelkeit kämpft.

Seine Antwort beginnt Eric zunächst mit einer Aussage, die noch nach einem vergleichsweise milden Verlauf klingt. "Hält sich eigentlich in Grenzen", schreibt der Schauspieler in der Instagram-Fragerunde. Doch bei dieser Einschätzung blieb es nicht lange. Gleich im Anschluss korrigierte sich der werdende Vater und gab offen zu, dass es seiner Liebsten keineswegs so gut geht, wie es der erste Satz vermuten ließ. "Nein, also eigentlich geht's ihr nicht besonders gut ... sehr viel Übelkeit, aber nur würgen. Kopfschmerzen, Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, das ganze Programm!", erklärte er. Damit schilderte Eric mehrere Beschwerden seiner Liebsten.

Eric und Sarah erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Die frohe Botschaft hatten die beiden erst vor Kurzem öffentlich gemacht. Nach der Verkündung hatte sich Eric überglücklich gezeigt und seine Community in seiner Instagram-Story an seiner Vorfreude teilhaben lassen. In den Aufnahmen, die er damals veröffentlichte, war Sarah entspannt und lächelnd bei ihrem Pferd Vegas zu sehen. Von Übelkeit oder Erschöpfung war in diesen Momenten nichts zu sehen. Mit seiner neuen Story zeigt Eric nun auch die andere Seite der Schwangerschaft, die für Sarah körperlich gerade ziemlich anstrengend ist. Damit bekommen seine Follower beide Seiten zu sehen: die Vorfreude auf das Baby und die Beschwerden, die die Schwangerschaft gerade mit sich bringt.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und seine Partnerin Sarah

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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