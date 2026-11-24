Bei Eric Stehfest (37) und seiner Freundin Sarah Scheil läuten bald die Hochzeitsglocken! Während die beiden aktuell ihr gemeinsames Baby erwarten, planen sie schon den nächsten großen Schritt vor den Traualtar. Dies plauderte der Schauspieler nun in einer Fragerunde in seiner Instagram-Story aus, als ihn ein Follower gezielt auf mögliche Heiratsabsichten ansprach. Auch einen möglichen Termin hat Eric bereits im Kopf. "Ja, also, wir heiraten nächstes Jahr. 7. 7. 27 haben bestimmt viele im Auge, ne", erklärte der werdende Vater. Ob der 7. Juli 2027 tatsächlich der große Tag wird, steht allerdings noch nicht endgültig fest. Bestätigt hat Eric das Datum bislang nicht als festen Hochzeitstermin. Klar ist aber: Die Feier soll erst nach der Schwangerschaft stattfinden.

Denn wie Eric in seiner Instagram-Story erzählte, möchte seine Liebste nicht mit Babybauch vor den Traualtar treten. Stattdessen will sie sich in ihrem Brautkleid rundum wohlfühlen und bei der Feier ausgelassen mit ihren Liebsten feiern können. "Sie möchte gern 30-mal anstoßen können mit den Gästen und schön aussehen im Brautkleid", gab Eric die Wünsche seiner Partnerin wieder. Gleichzeitig betonte er, dass Sarah für ihn auch aktuell mit Babybauch wunderschön aussehe. Für den Aufschub der Hochzeit nannte er im Wesentlichen zwei Gründe: die bestehende Schwangerschaft und das Ziel, eine unbeschwerte Feier auszurichten, an der auch die Braut uneingeschränkt teilnehmen kann.

Momentan fiebern Eric und Sarah jedoch zunächst der Geburt ihres ersten gemeinsamen Babys entgegen – für ihre Patchworkfamilie wird es damit insgesamt sogar schon das fünfte Kind sein. An dieser aufregenden Phase lassen die beiden ihre Community regelmäßig teilhaben und geben im Netz immer wieder private Einblicke in ihren Alltag. So präsentierte sich Sarah unter anderem überglücklich neben ihrem Pferd Vegas. Nach der freudigen Babyverkündung richtet sich der Blick der Community nun auch auf die gemeinsame Zukunft des Paares. Sollte alles nach Plan laufen, könnten die beiden im kommenden Jahr nicht nur als Eltern, sondern auch als Ehepaar durchs Leben gehen.

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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Instagram / ericstehfest Eric Stehfest und Sarah Scheil, Juli 2026

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