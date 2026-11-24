Für Marisa Burger (53) endet heute eine ganz besondere Zeit: Am 24. November 2026 ist sie zum letzten Mal als Polizeisekretärin Miriam Stockl in Die Rosenheim Cops im ZDF zu sehen. Nach fast 25 Jahren verabschiedet sich die Figur damit nicht nur aus dem Kommissariat, sondern auch aus Rosenheim, wie RTL berichtet. Der Grund dafür ist die Liebe: Die Sekretärin hat ihr Herz an den Headhunter Tom Ritter verloren und entscheidet sich für ein gemeinsames Leben mit ihm in Australien. Bevor es so weit ist, erleben die Zuschauer aber noch einmal einen ganz besonderen Moment. Bei ihrem letzten Auftritt an der Seite ihres Kollegen Michi Mohr fällt ein allerletztes Mal der Kultsatz, der ihre Figur seit mehr als zwei Jahrzehnten ausmacht: "Es gabat a Leich."

Schon in der vorherigen Folge deutet sich Frau Stockls Entschluss an. Auf einer Bank mit Blick über Rosenheim denkt sie über die zunächst abgelehnte Möglichkeit nach, Tom nach Australien zu begleiten und dort als Tourmanagerin in der Touristik zu arbeiten. Gegenüber Michi betont sie: "Ich weiß, wo meine Heimat ist." Seine Antwort "Heimat ist da, wo mein Herz ist", bringt sie schließlich zum Nachdenken. In ihrer Abschiedsfolge bittet Michi sie nach einem Leichenfund in der Verwaltungsakademie, ihren Kultsatz noch ein letztes Mal zu sagen. Danach fragt er bewegt: "Hast du das jetzt wirklich zum letzten Mal gesagt?" Am Ende wartet das ganze Team mit Blumen und Luftballons am Empfang auf sie, und es fließen Tränen. Ihren Platz übernimmt Christin Lange. Gemeinsam mit Marianne Grasegger hatte Frau Stockl bei der Suche geholfen. Dabei stellten die beiden fest, dass sich Christin heimlich zur Fachwirtin für Büro- und Projektorganisation ausbilden ließ und damit perfekt für den Job ist.

Marisa gehörte seit dem Start der ZDF-Krimireihe im Jahr 2002 zum festen Ensemble und war bereits in der allerersten Folge als Miriam Stockl dabei. Über die Jahre wurde die Polizeisekretärin mit ihrem charakteristischen Ausruf zu einer festen Größe im Kommissariat. Dass die Schauspielerin die Serie verlassen würde, war bereits Monate vor der Ausstrahlung ihres letzten Auftritts bekannt geworden. Ihre Figur lässt ihre langjährige Heimat und die vertrauten Kollegen zurück, um am anderen Ende der Welt neu anzufangen. Statt Leichenfunden in Oberbayern warten auf die frühere Polizeisekretärin künftig Reisegruppen in Australien. Und an der Seite von Tom beginnt für Stockl auch privat ein neues Kapitel.

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Getty Images Marisa Burger bei der 30. José Carreras Gala in Leipzig

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ZDF, Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

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